Минэкономразвития предложило сроки проведения Всероссийской переписи населения

Москва, 1 марта. Министерство экономического развития подготовило проект постановления, согласно которому Всероссийскую перепись населения предлагается перенести с апреля на август.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из него следует, что процедура может быть начата 23 августа, а завершена — 30 сентября. Что касается труднодоступных областей страны, в них провести перепись предлагается в период с 1 апреля по 20 декабря.

Всероссийскую перепись населения уже дважды переносили из-за пандемии, изначально она должна пройти в 2020 году. В январе стало известно, что на этот раз переписчики в процессе обхода граждан будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.