Пашинян с женой и детьми вышел к сторонникам на митинг в Ереване

Ереван, 1 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своей семьей вышел на митинг сторонников, собравшихся в центре Еревана.

Демонстранты развернули на площади Революции большой флаг республики. На месте сбора активистов находятся представители правопорядка. Они наблюдают за обстановкой в городе. Недалеко от площади припаркованы полицейские автобусы, сообщают местные СМИ.

В этот понедельник Никол Пашинян встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом сообщила пресс-служба армянского лидера. Стороны обсудили ситуацию внутри страны.