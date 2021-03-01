Украинские медики массово отказываются от вакцинации индийским препаратом от COVID-19

Киев, 1 марта. Медики Украины заявили о недоверии к индийской вакцине от коронавируса Covishield, наспех приобретенной властями страны.

Массовая вакцинация, которая должна была начаться с медиков и военных, терпит поражение, так как врачи и младший медперсонал отказываются ставить прививку индийского производства. Украинские военные также выразили недоверие индийскому препарату. Врач бригады скорой помощи сообщил, что не планирует прививаться завезенной вакциной, так же как и большинство его коллег.

«Среди медиков большое недоверие к индийской вакцине, наспех купленной нашими чиновниками. Если бы это были вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer, я бы лично еще подумал», — пояснил врач.

Медиков смущает то, каким образом вакцина попала в страну. По документам регистрация Covishield прошла не напрямую между производителем и правительством страны, а через подставные фирмы, пояснил позицию медработников глава свободного профсоюза медиков Украины Олег Панасенко.

Украина получила партию препарата Covishield, который является совместной разработкой компании AstraZeneca и Оксфордского университета и производится в Индии. Из-за малого количества желающих привиться препарат приходится утилизировать. Минздрав объяснил это особенностями хранения и упаковки вакцины. Уже были первые сообщения о побочных эффектах от индийского аналога AstraZeneca.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал отказ властей Украины от российской вакцины «Спутник V» преступной ограниченностью. Правительству страны безразличны потребности граждан, которые рискуют заразиться COVID-19.