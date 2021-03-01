Участвующий в митингах Илья Яшин строго придерживается «пандемийного» указа Собянина

Глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, недавно освободившийся после административного ареста, так и не приступил к работе, которая, кстати, оплачивается более 100 тысяч рублей в месяц.

Единственное заседание совета депутатов прошло без Яшина. В этот момент он отбывал административный арест за участие в несанкционированном митинге и неповиновение представителям власти. А прием посетителей в администрации депутатами так и не начался. Что касается работы — то тут строго соблюдаются ограничения, введенные из-за пандемии.

ФАН попытался узнать, когда же депутаты начнут хотя бы записывать на прием, однако в администрации округа сказали:

«Пока это неизвестно. Указ [Сергея] Собянина еще действует».

При этом в разгар пандемии сам Яшин успел посетить митинг, который нарушил все ограничения пандемии.

«Как следует из материалов дела и установлено судом, в 15:00 часов гражданин в составе группы граждан в количестве более 500 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги тематического содержания, то есть добровольно принял участие в несогласованном публичном массовом мероприятии в сочетании форм митинга и пикетирования, чем нарушил требования закона №54-ФЗ, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал, чем нарушил требования закона №54-ФЗ, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ», — говорится в решении суда.

Кроме того, сам аппарат фактически бездействует. Последняя госзакупка была проведена год назад — опять такси для депутатов. После этого ничего для жителей района не сделано.

Напомним, ГУ МВД России по Москве окончательно выиграло иск против Жданова, Милова, Навального, Соболь, Соловьева, Степанова и Яшина по митингам летом 2019 года. Оппозиционеры проиграли кассацию, и теперь каждый должен выплатить по 3 343 662,67 рубля.