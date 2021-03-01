Чулпан Хаматова раскрыла детали конфликта с Галиной Волчек

Москва, 1 марта. Актриса Чулпан Хаматова честно рассказала о конфликте с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая считала артистку одной из своих муз.

В интервью телеведущему Владимиру Познеру Волчек призналась, что чаще всего ее обижают самые близкие. Худрук уточнила тогда, что не всегда до конца может понять поведение своих артистов.

Хаматова, раскрывая детали ссоры в интервью Надежде Стрелец, отметила, что ей крайне непросто было смотреть видео со встречи Волчек и Познера. Она подчеркнула, что худрук послушала ложь людей, сплетни, которые не имеют ничего общего с реальностью.

По словам Хаматовой, ходили домыслы, будто бы она взяла отпуск и стала репетировать в другом театре. Актриса объяснила Стрелец, что действительно планировала поехать в Латвию, но гораздо позже. А не в тот момент, о котором говорили Волчек.

«Мне кажется, что у Галины Борисовны с возрастом ранимость детская стала прогрессировать. Прям ткнешь, и там уже не просто синяк, а гематома и рана кровоточащая», — заключила актриса.

Ранее актриса Ольга Дроздова рассказала, что худрук театра «Современник» была настроена резко против ее брака с актером Дмитрием Певцовым. По ее словам, Волчек даже старательно знакомила свою подопечную с богатыми людьми.