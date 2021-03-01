Житель Воскресенска угрожал вытравить крыс и тараканов с помощью боевой гранаты

Воскресенск, 1 марта. Житель дома, в котором расположен сетевой супермаркет, решил взорвать здание из-за крыс и тараканов, которые, по его мнению, перебрались из продовольственной точки в его жилище. Как стало известно ФАН, мужчина позвонил в службу безопасности магазина и предупредил, что если работники супермаркета не заберут обратно своих «питомцев», то он спустится из своей квартиры с гранатой в руках.

28 февраля примерно в 14:30 в дежурную часть ОМВД по подмосковному городу Воскресенску обратился работник службы безопасности известного сетевого супермаркета. Он сообщил правоохранителям, что ему позвонил неизвестный гражданин и сказал, что если они не заберут своих тараканов и крыс, то он спустится в магазин и взорвет его ручной боевой гранатой.

Стражи порядка выяснили, что звонивший является местным жителем, который проживает над магазином. Руководство администрации подмосковного города решило не проводить эвакуацию покупателей и обслуживающего персонала торговой точки.

«Мужчина уже был ранее судим за угрозу убийством. Гранаты у него никакой не нашли. Но факт остается фактом: во время проверки возле его квартиры в подъезде были обнаружены крысы, а в квартире — уйма тараканов», — рассказал ФАН источник в полиции.

По этому факту на данный момент проходит проверка, по результатам которой правоохранительные органы вынесут процессуальное решение.

«В нашем доме полно этой заразы, — рассказала ФАН жительница одной из квартир злополучного дома. — Куда мы только ни обращались, а все без толку».

После инцидента руководство магазина пообещало решить проблему жильцов. Звонившего с угрозами мужчину пока оставили на свободе.