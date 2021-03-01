Военные эксперты вскрыли уязвимости системы ВВС США «Золотая Орда» перед ПВО России

Американская система боевого управления «Золотая Орда» не сможет преодолеть противовоздушную оборону России и средства радиоэлектронной борьбы. К такому мнению пришли российские военные эксперты.

В беседе с ФАН они объяснили, почему хваленная программа ВВС США окажется бесполезной на поле боя.

Американское новое из советского прошлого

Об успешном испытании проекта «Золотая Орда» (Golden Horde) американские военные объявили в последней декаде февраля. Не раскрывая деталей, представители Пентагона сообщили, что сразу четыре бомбы массой 130 кг поразили все цели. Бригадный генерал Хизер Прингл назвала это событие огромным прогрессом в программе.

Первые сведения о разработке Пентагона появились два года назад, в 2019 году. Исследовательская лаборатория ВВС США совместно с калифорнийской организацией планировали создать универсальную систему управления, способную собрать несколько ракет или бомб в «стаю». По замыслу разработчиков, система должна обеспечить обмен данными между боеприпасами и принятие ими решения о последовательном уничтожении той или иной цели. Эдакая уникальная боевая система с искусственным интеллектом.

Это еще раз подтвердило, что американские аналитики плохо разбираются в истории создания систем вооружения, считает военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, подобные разработки были успешно реализованы еще во времена Советского Союза.

«Если взять согласование взаимных маневров при работе в «рое» или «стае», как это реализовано в «Золотой Орде», то я напомню, что еще в советское время это было реализовано на противокорабельных ракетах «Гранит». Просто в то время не было такого модного термина — «искусственный интеллект». Но тем не менее на практике все работало», — утверждает военный эксперт.

Россия защитит от «Золотой Орды»

Более полутора лет понадобилось американцам, чтобы создать эту боевую систему управления. Но первые испытания, проведенные в декабре прошлого года, закончились провалом. Тогда разработчики сослались на возникшие проблемы в программном обеспечении. В конце февраля все прошло штатно.

В качестве средства доставки умных бомб американские военные использовали истребители F-18E Hornet, которые имеют очень существенный недостаток, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если мы возьмем средства доставки умных авиабомб из комплекса «Золота Орда», это будут F-18E Hornet или Super Hornet. Машина современная, но ее хорошо видят наши средства ПВО, даже старые С-300 или более новые С-400, — заявил собеседник ФАН. — Я уже не говорю про С-500 и Бук-М3 — они все способны сбить этот американский истребитель еще до зоны использования этих планирующих бомб».

В Пентагоне знают о том, что F-18 давно стали заметной целью для большинства радаров, поэтому предусмотрели размещение умных бомб на тех же самых F-35, B-52 и даже на некоторых современных беспилотных летательных аппаратах. Вот только в американском военном ведомстве не взяли в расчет, что современные российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы могут обеспечить эффективную защиту против таких комплексов, как «Золотая Орда» и ему подобные.

Тем же, кто сомневается в заявленной эффективности российского оружия, Виктор Мураховский советует обратить внимание на очень интересные экспонаты выставки, которую организовали на военной базе Хмеймим в Сирии наши военные.

«Есть интересная выставка на авиабазе Хмеймим. Жаль, фото нельзя публиковать, но я там был и видел все своими глазами. Там большая коллекция всяких беспилотников — не только самопальных, но и современных. Производства ряда ведущих иностранных государств, у которых лучшая беспилотная, в том числе с искусственным интеллектом, авиация», — объяснил военный эксперт.

Неоправдавшаяся надежда Трампа

В целом, по мнению Юрия Кнутова, вся история с «Золотой Ордой» похожа на популистскую акцию. По словам эксперта, в последнее время в военном ведомстве США, и не только, стало очень модным рассуждать о военном преимуществе и передовых разработках «умного» оружия. Вот только не стоит забывать, что за этими красивыми терминами ничего, кроме пустых слов, нет, считает эксперт.

«Еще не забыта история со словами Трампа, который говорил, что у нас есть ракеты, очень умные. США нанесла несколькими десятками этих ракет удар по Сирии и из них цель поразили только шесть, — напомнил собеседник ФАН. — Все остальные были уничтожены устаревшими средствами ПВО Сирии, еще старыми советскими ракетными комплексами. А часть подавила наша система РЭБ, включая «умные» ракеты Трампа».

Если есть такие системы умных бомб, это не значит, что нет систем, способных с ними эффективно бороться, утверждает Кнутов. И не только подавляя цели огнем из высокоскоростных пушек, как это делают наши комплексы «Панцирь». По мнению эксперта, одно из перспективных направлений борьбы с таким умными комплексами — электромагнитное оружие.

«Я думаю, что средства радиоэлектронной борьбы будут совершенствоваться, в том числе и оружие будущего — электромагнитное. Пока оно способно работать на дистанции до двух километров, но после доработок сможет выступить и против «Золотой Орды». После его применения американская система боевого управления будет лежать на земле, как комары после репеллента», — уверен Юрий Кнутов.

В целом российские военные эксперты единодушно усомнились в успешности эксперимента ВВС США. Они посоветовали не обращать внимание на очередное столь грозное название новой американской системы. С чем-чем, а с «Золотой Ордой» у русских есть большой и успешный опыт борьбы.