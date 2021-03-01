Китай продемонстрировал на примере Австралии вред от союзов с США

Последнее время в мировых новостях непривычно много места стала занимать 25-миллионная Австралия. Громче всего обитатели пятого континента отметились тем, что начали метать свои боевые бумеранги сразу на два фронта: по КНР и по компании Google.

Первые провинились перед антиподами тем, что их металлургическая продукция чересчур дешевая (Австралия начала антидемпинговое расследование), а вдобавок их IT-компании Huawei и ZTE попали под санкции США (Австралия поддержала), а возбудителя COVID-19 Трамп вообще назвал «китайским вирусом» (Австралия потребовала от КНР полного международного расследования). Вторые же — тем, что без зазрения совести и бесплатно копипастили у себя контент made in Australia.

Результат — уже полсотни балкеров с 4 млн тонн австралийского угля стоят у берегов Китая, не имея шансов на разгрузку. Тем временем «Красный дракон» импортирует российский и южноафриканский уголек (БРИКС работает!), отрицая наличие «угольного эмбарго» и объясняя все происходящее зигзагами рыночной конъюнктуры. При этом цена австралийского угля упала со 175 долларов за тонну в начале года до 144 долларов сейчас, или более чем на 20%.

Китайские инвестиции в Австралии тоже упали — на 61% в 2020 году по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, теперь за хранение наркотических веществ граждане Австралии, находящиеся на территории КНР, будут наказываться не депортацией на родину, а реальными тюремными сроками. И таких «мелочей» в китайско-австралийских отношениях становится все больше и больше.

Что касается конфликта с компанией Ларри Пейджа и Сергея Брина, то Google в ответ на австралийские претензии вообще пригрозил отключить в Австралии свой поисковик. Хотя Facebook и Apple в аналогичной ситуации предпочли не усугублять конфликт и пока пойти на переговоры с австралийским правительством.

Вот и задумайтесь, насколько выгодно сейчас на международной арене быть абсолютным и верным союзником США: убытки могут оказаться огромными, компенсация же — практически нулевой. Особенно если дело касается крупных ТНК и тем более — в сфере IT-технологий.

Поневоле вспоминается саммит «Группы двадцати» (G20) в Брисбене 2014 года. Тогда премьер-министр Австралии Тони Эбботт на правах лидера страны-хозяйки саммита обещал «положить Путина на лопатки» и всеми силами демонстрировал свое неуважение к «гостю из Кремля». Правда, в ходе личной встречи ситуация была немного выправлена, в чем явно сыграло свою роль присутствие у берегов страны кенгуру и коал отряда кораблей ВМФ России, включая крейсер «Варяг». Но Путин все равно покинул мероприятие досрочно, после чего российские контакты с Австралией были сведены к минимально допустимому уровню.

Похоже, умение австралийцев наступать на грабли стремительно приближается к уровням непревзойденного украинского образца. В частности, Австралия, которая несколько лет активно развивала «зеленую» энергетику, летом 2020 года (напомню, в южном полушарии это зима) столкнулась с двойным снижением суммарной мощности своих источников электроэнергии, пережив «малый техасский коллапс».

Она же выступает одним из главных инициаторов быстрейшего раздела Антарктиды, высказываясь за денонсацию договора 1959 года и претендуя, в силу своей максимальной географической близости, почти на половину (5,89 млн кв. км из 14 млн кв. км общей площади) этого ледового материка и, соответственно, на прибрежные воды.

Австралия также служит удобным полигоном для разного рода научно-исследовательских работ, в том числе по энергетике и биотехнологиям, причем в тесном сотрудничестве, как это ни странно, с немецкими корпорациями.

Не стоит также забывать о том, что Австралийский Союз, как и близлежащая Новая Зеландия, является государством, входящим в Содружество Наций, а его номинальный глава — монарх Соединенного Королевства (в настоящее время — Елизавета II), управляющий через назначенного генерал-губернатора. То есть это по-прежнему часть формально упраздненной, но реально продолжающей существовать Британской империи.

Понимаю, что подавляющее большинство австралийцев с подобным утверждением не согласятся, но по факту так оно было, есть и, видимо, останется на обозримую перспективу, если только само Соединенное Королевство не прекратит своего существования.

Поэтому все, происходящее с Австралией и внутри самой Австралии, на самом деле гораздо ближе к России, чем может показаться с первого взгляда.