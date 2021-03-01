«JourФак Манукяна»: Загадочный паспорт Юлии Навальной

Политтехнолог Владислав Рогимов вслед за автором и ведущим программы «Голос Германии» Сергеем Фильбертом, ссылаясь на свои источники в ФРГ, подтвердил, что паспорт этой страны у Юлии Навальной, который уже поспешили объявить фейком, действительно существует. Об этом подробнее в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна.

Артемий Лебедев, похоже, слишком рано объявил фейком паспорт ФРГ, скрин которого получили ряд СМИ и блогеры. Ситуация куда интереснее: трудно судить о подлинности распространенного в Сети документа, но его цифры пробили сразу два источника в Германии. Сначала это сделал автор и ведущий программы «Голос Германии» Сергей Фильберт через своих знакомых в полиции ФРГ, а затем и политтехнолог Владислав Рогимов через бывшего высокопоставленного сотрудника «Штази», который также получил доступ к полицейской базе.

Именно этим можно объяснить то, что Юлия Навальная так спокойно наведывается в Германию в разгар пандемии? Возможное наличие данного документа легко объясняло бы, почему она не торопится идти в политику вместо своего мужа. В таком случае проект российской Тихановской в случае с Навальной был бы неосуществим. У нас приняты соответствующие поправки в законодательство, которые не позволят гражданам РФ с какими-либо документами иностранных государств заходить во власть. Ну, и давайте не забывать о том, что статью 330.2 УК РФ пока еще никто не отменял. Речь идет об обязательном уведомлении властей России о наличии документа иностранного государства.