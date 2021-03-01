«Единая Россия» определилась с моделью проведения предварительного голосования

Москва, 1 марта. Бюро высшего совета «Единой России» утвердило модель проведения праймериз. Как заявили единороссы, предварительное голосование пройдет максимально открыто, за кандидатов смогут проголосовать все зарегистрированные избиратели, передает корреспондент ФАН.

Именно этот вариант поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем генсовета Андреем Турчаком. По словам Медведева, «Единая Россия» — единственная из российских политических партий, которая предлагает именно такую форму отбора кандидатов.

«Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается, по большому счету, только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — сказал он.

В «Единой России» сообщили, что регистрация кандидатов на праймериз начнется на сайте предварительного голосования в середине марта. До 29 апреля партия будет принимать анкеты участников.

Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал «Госуслуги».

В партии объяснили, что в некоторых регионах процедура голосования пройдет офлайн. В основном — в тех населенных пунктах, где отсутствует стабильный Интернет. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.