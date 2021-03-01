Мадуро сделает прививку «Спутника V», а Венесуэла будет отстаивать Гайана-Эсекиба

Боевик FARC был убит в перестрелке с военными, над Венесуэлой пронесся метеор, в стране произошло семь фемицидов за неделю. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Боевик FARC погиб в перестрелке с военными

В результате столкновений между криминальными группировками и военными в штате Апуре был застрелен командующий «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) Арлей де Хесус Кастро Беттанкур.

#Venezuela: El #ELN, está tratando de retar a las #FARC para que se vayan de los territorios que controlan en el estado #Apure. https://t.co/kMipxuFBk2 Por @flavicarol — The Latam Post (@thelatampost) March 1, 2021

Ранее власти штата сообщали захвате самолета с наркотиками и оружием и гибели двух человек. Кроме того, сообщалось о захвате груза в 192 кг кокаина и ранении одного из военных. Имя Кастро Бетанкура, который пользуется известностью в Апуре, не упоминалось.

Центральная Венесуэла

ДТП со смертельным исходом

Два человека погибли в результате аварии на трассе Каракас — Валенсия. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля врезался в дорожное ограждение. После удара автомобиль, перевозивший газовые баллоны, воспламенился.

ÚLTIMO MINUTO!!! Accidente tránsito ocurrido hace poco en la Autopista Regional del Centro, entre puente Divenca y Distribuidor Firestone. Dos heridos por quemaduras. pic.twitter.com/wH5nV2a0Yt — Luis Borjas (@luisborjasc) February 28, 2021

Одним из погибших оказался офицер полиции штата Карабобо Клебер Молина; он получил ожог более 80% тела.

Восточная Венесуэла

Жители Ансоатеги наблюдали падение болида

Необычное астрономическое явление привлекло внимание жителей штата Ансоатеги утром 28 февраля. Очевидцы сообщили в WhatsApp и других соцсетях, что небо осветилось ярким голубым светом, а затем прозвучал грохот. Такие же сообщения поступили из соседних штатов.

Un video desde El Tigre, zona sur de #Anzoátegui, se hace viral en las redes, pues se observa el momento cuando el cielo se ilumina por el efecto de una especie de relámpago. Míralo aquí #1mar https://t.co/MVVp5WDCwe — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 1, 2021

Вероятно, что вспышка света была вызвана падением болида, яркого метеора, который взрывается прежде, чем войти в атмосферу, издавая характерный громкий хлопок. Ученые сообщили, что с 24 февраля до начала марта в небе можно видеть метеорный поток Леониды, который скорее всего и стал причиной этого феномена.

Политика

Венесуэла будет отстаивать свои права на Гайана-Эсекиба

Венесуэла намерена отстаивать свое право на спорный регион Гайана-Эсекиба «на всех уровнях», объявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Среди руководства страны существует единогласие по поводу позиции администрации Николаса Мадуро по отношению к региону Гайана-Эсекиба, который оспаривает правительство Гайаны.

«Мы убеждены в том, что Эсекиба принадлежит Венесуэле, мы отстоим свое право на эту территорию во что бы то ни стало», — заявил министр в интервью телевидению VTV.

Гайана-Эсекиба — спорная территория на западе Гайаны. Правительство Венесуэлы настаивает на прямых переговорах для определения суверенитета этой территории.

Гуманитарные вопросы

Возвращение к очному образованию

Президент Николас Мадуро объявил о возобновлении очного обучения в школах начиная с апреля 2021 года. Глава государства подчеркнул, что будут соблюдаться все санитарные требования согласно указаниям врачей.

En abril comenzaremos con la modalidad de clases presenciales con todas las medidas de bioseguridad extrema, absoluta y al detalle, con la combinación del 7+7 Plus. Por ello, iniciaremos el proceso de vacunación de todas las maestras y maestros durante el mes de marzo. pic.twitter.com/hO1tBSM25Q — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 1, 2021

Ранее президент говорил, что школьники вернутся к очному обучению в марте.

Возвращение 95 венесуэльцев из Тринидад и Тобаго

95 граждан Венесуэлы вернулись на родину из Тринидад и Тобаго. Правительству Венесуэлы удалось организовать возвращение венесуэльцев, находящихся в уязвимом состоянии в карибской стране.

#NEWS | Plan Vuelta a la Patria guarantees a dignified return to 95 Venezuelans from Trinidad and Tobago#PrevenirEsSalud https://t.co/ML7vetSnto pic.twitter.com/YklrFTQN5C — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) March 1, 2021

В ноябре 2020 года ООН призвала власти Тринидада и Тобаго обеспечить соблюдение прав детей-мигрантов, после того как из страны были депортированы 16 детей и девять взрослых граждан Венесуэлы.

На сегодняшний день уже 23 тыс. граждан Венесуэлы были репатриированы, в том числе 133 из Тринидада и Тобаго.

Семь фемицидов за семь дней

За минувшую неделю в Венесэуле были зафиксированы семь случаев убийства женщин, сообщает организация по защите прав человека PROVEA.

En Venezuela se registraron al menos 7 femicidios esta semana:



Eliannys Martínez (17), Carmine Sosa (33), Eduarlis Falcón(20), Nahomys Lara(17), Yarvelis Santiago(28), Areinis Castillo(35) y María López (23)



Asesinadas, algunas con signos de violencia sexual. Justicia #NiUnaMás pic.twitter.com/IbnRCw9Tqi — PROVEA (@_Provea) March 1, 2021

27 февраля 300 человек вышли на протесты в штате Португеса с требованиями принять меры по предотвращению насилия в отношении женщин.

Пандемия коронавируса

На 28 февраля в Венесуэле зарегистрировано 139 тыс. случаев заражения COVID-19, за сутки вирус выявили у 377 граждан. Всего с начала пандемии скончались 1 344 человека, за последние сутки — три человека, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

1/5 La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del #COVID19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas 24 horas se detectaron 377 nuevos contagios en el país (348 casos comunitarios y 29 importados) pic.twitter.com/8pxUsy0kKP — Delcy Rodríguez (@drodriven2) March 1, 2021

При этом 28 февраля в стране закончился карантинный режим, введенный 21 февраля.

Мадуро вакцинируется российским препаратом «Спутник V»

В скором времени Венесуэла получит еще 100 тыс. доз российской вакцины «Спутник V», чтобы в апреле 2021 года власти смоли начать массовую вакцинацию населения. В числе первых будут прививать преподавателей для обеспечения полной безопасности после возвращения школьников к очному обучению, сообщил Мадуро в эфире венесуэльского телевидения VTV.

Кроме того, президент Венесуэлы заявил, что пройдет вакцинацию от COVID-19 российской вакциной уже на следующей неделе.