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Мадуро сделает прививку «Спутника V», а Венесуэла будет отстаивать Гайана-Эсекиба

Мадуро сделает прививку «Спутника V», а Венесуэла будет отстаивать Гайана-Эсекиба

Боевик FARC был убит в перестрелке с военными, над Венесуэлой пронесся метеор, в стране произошло семь фемицидов за неделю. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Карта событий Венесуэлы

Западная Венесуэла

Боевик FARC погиб в перестрелке с военными

В результате столкновений между криминальными группировками и военными в штате Апуре был застрелен командующий «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) Арлей де Хесус Кастро Беттанкур.

Ранее власти штата сообщали захвате самолета с наркотиками и оружием и гибели двух человек. Кроме того, сообщалось о захвате груза в 192 кг кокаина и ранении одного из военных. Имя Кастро Бетанкура, который пользуется известностью в Апуре, не упоминалось.

Центральная Венесуэла

ДТП со смертельным исходом

Два человека погибли в результате аварии на трассе Каракас — Валенсия. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля врезался в дорожное ограждение. После удара автомобиль, перевозивший газовые баллоны, воспламенился.

Одним из погибших оказался офицер полиции штата Карабобо Клебер Молина; он получил ожог более 80% тела.

Восточная Венесуэла

Жители Ансоатеги наблюдали падение болида

Необычное астрономическое явление привлекло внимание жителей штата Ансоатеги утром 28 февраля. Очевидцы сообщили в WhatsApp и других соцсетях, что небо осветилось ярким голубым светом, а затем прозвучал грохот. Такие же сообщения поступили из соседних штатов.

Вероятно, что вспышка света была вызвана падением болида, яркого метеора, который взрывается прежде, чем войти в атмосферу, издавая характерный громкий хлопок. Ученые сообщили, что с 24 февраля до начала марта в небе можно видеть метеорный поток Леониды, который скорее всего и стал причиной этого феномена.

Политика

Венесуэла будет отстаивать свои права на Гайана-Эсекиба

Венесуэла намерена отстаивать свое право на спорный регион Гайана-Эсекиба «на всех уровнях», объявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Среди руководства страны существует единогласие по поводу позиции администрации Николаса Мадуро по отношению к региону Гайана-Эсекиба, который оспаривает правительство Гайаны.

«Мы убеждены в том, что Эсекиба принадлежит Венесуэле, мы отстоим свое право на эту территорию во что бы то ни стало», — заявил министр в интервью телевидению VTV.

Гайана-Эсекиба — спорная территория на западе Гайаны. Правительство Венесуэлы настаивает на прямых переговорах для определения суверенитета этой территории.

Мадуро сделает прививку «Спутника V», а Венесуэла будет отстаивать Гайана-Эсекиба

Гуманитарные вопросы

Возвращение к очному образованию

Президент Николас Мадуро объявил о возобновлении очного обучения в школах начиная с апреля 2021 года. Глава государства подчеркнул, что будут соблюдаться все санитарные требования согласно указаниям врачей.

Ранее президент говорил, что школьники вернутся к очному обучению в марте.

Возвращение 95 венесуэльцев из Тринидад и Тобаго

95 граждан Венесуэлы вернулись на родину из Тринидад и Тобаго. Правительству Венесуэлы удалось организовать возвращение венесуэльцев, находящихся в уязвимом состоянии в карибской стране.

В ноябре 2020 года ООН призвала власти Тринидада и Тобаго обеспечить соблюдение прав детей-мигрантов, после того как из страны были депортированы 16 детей и девять взрослых граждан Венесуэлы.

На сегодняшний день уже 23 тыс. граждан Венесуэлы были репатриированы, в том числе 133 из Тринидада и Тобаго.

Семь фемицидов за семь дней

За минувшую неделю в Венесэуле были зафиксированы семь случаев убийства женщин, сообщает организация по защите прав человека PROVEA.

27 февраля 300 человек вышли на протесты в штате Португеса с требованиями принять меры по предотвращению насилия в отношении женщин.

Пандемия коронавируса

На 28 февраля в Венесуэле зарегистрировано 139 тыс. случаев заражения COVID-19, за сутки вирус выявили у 377 граждан. Всего с начала пандемии скончались 1 344 человека, за последние сутки — три человека, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

При этом 28 февраля в стране закончился карантинный режим, введенный 21 февраля.

Мадуро вакцинируется российским препаратом «Спутник V»

В скором времени Венесуэла получит еще 100 тыс. доз российской вакцины «Спутник V», чтобы в апреле 2021 года власти смоли начать массовую вакцинацию населения. В числе первых будут прививать преподавателей для обеспечения полной безопасности после возвращения школьников к очному обучению, сообщил Мадуро в эфире венесуэльского телевидения VTV.

Кроме того, президент Венесуэлы заявил, что пройдет вакцинацию от COVID-19 российской вакциной уже на следующей неделе.

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