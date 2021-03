Мадуро сделает прививку «Спутника V», а Венесуэла будет отстаивать Гайана-Эсекиба

Боевик FARC был убит в перестрелке с военными, над Венесуэлой пронесся метеор, в стране произошло семь фемицидов за неделю. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

В результате столкновений между криминальными группировками и военными в штате Апуре был застрелен командующий «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) Арлей де Хесус Кастро Беттанкур.

Ранее власти штата сообщали захвате самолета с наркотиками и оружием и гибели двух человек. Кроме того, сообщалось о захвате груза в 192 кг кокаина и ранении одного из военных. Имя Кастро Бетанкура, который пользуется известностью в Апуре, не упоминалось.

Два человека погибли в результате аварии на трассе Каракас — Валенсия. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля врезался в дорожное ограждение. После удара автомобиль, перевозивший газовые баллоны, воспламенился.

Одним из погибших оказался офицер полиции штата Карабобо Клебер Молина; он получил ожог более 80% тела.

Необычное астрономическое явление привлекло внимание жителей штата Ансоатеги утром 28 февраля. Очевидцы сообщили в WhatsApp и других соцсетях, что небо осветилось ярким голубым светом, а затем прозвучал грохот. Такие же сообщения поступили из соседних штатов.

Вероятно, что вспышка света была вызвана падением болида, яркого метеора, который взрывается прежде, чем войти в атмосферу, издавая характерный громкий хлопок. Ученые сообщили, что с 24 февраля до начала марта в небе можно видеть метеорный поток Леониды, который скорее всего и стал причиной этого феномена.

Венесуэла намерена отстаивать свое право на спорный регион Гайана-Эсекиба «на всех уровнях», объявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Среди руководства страны существует единогласие по поводу позиции администрации Николаса Мадуро по отношению к региону Гайана-Эсекиба, который оспаривает правительство Гайаны.

Гайана-Эсекиба — спорная территория на западе Гайаны. Правительство Венесуэлы настаивает на прямых переговорах для определения суверенитета этой территории.

Президент Николас Мадуро объявил о возобновлении очного обучения в школах начиная с апреля 2021 года. Глава государства подчеркнул, что будут соблюдаться все санитарные требования согласно указаниям врачей.

En abril comenzaremos con la modalidad de clases presenciales con todas las medidas de bioseguridad extrema, absoluta y al detalle, con la combinación del 7+7 Plus. Por ello, iniciaremos el proceso de vacunación de todas las maestras y maestros durante el mes de marzo. pic.twitter.com/hO1tBSM25Q

Ранее президент говорил, что школьники вернутся к очному обучению в марте.

95 граждан Венесуэлы вернулись на родину из Тринидад и Тобаго. Правительству Венесуэлы удалось организовать возвращение венесуэльцев, находящихся в уязвимом состоянии в карибской стране.

#NEWS | Plan Vuelta a la Patria guarantees a dignified return to 95 Venezuelans from Trinidad and Tobago#PrevenirEsSalud https://t.co/ML7vetSnto pic.twitter.com/YklrFTQN5C