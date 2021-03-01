Ничего святого: в Мордовии попрошайки собирают «на похороны»

Саранск, 1 марта. Мошенники наживаются на сострадании и доверчивости жителей Мордовии. Они стучатся в двери квартир и частных домов и собирают деньги якобы на похороны.

В Мордовии, как и других регионах, сложилась традиция собирать деньги погорельцам и семьям погибших. Сердобольные люди, не спрашивая о подробностях и не требуя подтверждений, готовы помочь первому встречному морально и финансово. Однако в последнее время в двери местных жителей стучатся мошенники, которые втираются в доверие и умело изображают убитых горем людей.

Жертвой аферистов стал житель поселка Звездный Игорь Юдин. К нему обратилась девушка с просьбой дать денег на похороны односельчанина и назвала его адрес: номер дома по Майской улице. Мужчина протянул ей купюру в 500 рублей. Затем гостья с заученным текстом пошла в соседний дом. На вопрос хозяина, по сколько собирает, она ответила, что только что получила тысячу.

«Сосед дал ей столько же — 500 рублей. Мы позвонили знакомому с Майской улицы, спросили о произошедшем. Как оказалось, там никто не умер. Я отправил фото девушки нашему участковому», — рассказал корреспонденту ФАН Игорь Юдин.

Этой историей мужчина поделился с подписчиками местного паблика. Пользователи Сети по фото узнали незваную гостью. У одних она просила денег на помощь погорельцам, у других — на еду для голодающих детей.

«По квартирам ходят люди и собирают деньги на якобы похороны. Они могут называть разные квартиры и даже фамилии умерших. Будут даже деньги показывать. Проверяйте информацию. Если же хотите дать денег, спрашивайте паспорт, если этого человека вы видите впервые», — предупредил жителей Саранска в Сети другой пользователь.

По подобным фактам попрошайничества органами внутренних дел проводятся проверки.

«Возмутителей спокойствия ждет наказание от 500 до тысячи рублей. За повторное нарушение в течение года — штраф от одной до трех тысяч», — рассказали ФАН об ответственности за попрошайничество в региональном МВД.

Ранее ФАН писал об инциденте, который произошел в Саранске. Девушка обвинила бывшего парня в краже денег и покусала свою бабушку.