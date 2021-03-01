Второй военный корабль в Судане: США пытаются расширить влияние в Восточной Африке

Американский эсминец DDG-81 Winston Churchill типа «Арли Берк» 1 марта прибыл в Порт-Судан. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Судане Брайан Шукан.

Он посетил в город, чтобы поприветствовать корабль американских ВМС. Кроме того, в планах военного чиновника встречи с правительством штата Красное море, столицей которого является Порт-Судан, представителями гражданского общества и общественными лидерами.

لقد وصلت للتو مدينة بورتسودان للقاء الحكومة والمجتمع المدني وقادة المجتمع ، والترحيب بالسفينة يو إس إس وينستون تشرشل. وتعتبر هذه السفينة الثانية اللتي تتوقف في السودان هذا الأسبوع. تسلط هذه الزيارة الضوء على دعم أمريكا للانتقال الديمقراطي في السودان ، واستعدادنا لتعزيز شراكتنا. pic.twitter.com/JKgfbcLuh6 — Brian Shukan (@USCDASudan) February 27, 2021

Winston Churchill стал вторым американским кораблем у берегов государства. Меньше недели назад, 24 февраля, в тот же город прибыл скоростной экспедиционный транспорт USNS Carson City (T-EPF 7) - первый за несколько десятилетий корабль ВМС США в порту Судана.

В Вашингтоне заявили, что его визит состоялся на фоне планов наладить двусторонние отношения с Хартумом, включая военную сферу.

Вчера, 28 февраля, в Порт-Судан прибыл российский фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота. Это первый визит российского военного корабля в город в новейшей истории России.

Визит осуществлен в рамках достигнутого ранее соглашения между странами о возведении ПМТО Военно-морского флота РФ.

Экипаж корабля планирует пополнить запасы и отдохнуть после участия в многонациональных военно-морских учениях AMAN-2021 в Аравийском море.

Военные корабли в Судане

Меньше чем за неделю в Порт-Судан прибыло три военных корабля двух мировых держав. И если присутствие «Адмирала Григоровича» у берегов Красного моря объясняется достигнутыми договоренностями, то присутствие кораблей ВМС США Вашингтон вынужден комментировать.

Так, в Штатах заявили, что прибытие Carson City свидетельствует о налаживание партнерских отношений с суданскими Вооруженными силами. А Winston Churchill лично встречали высшие военные чиновники, сопровождая событие соответствующими записями в соцсетях.

Спешные действия США

Очевидно, что Вашингтон активизировался в Судане после подписания российско-суданского соглашения о строительстве базы. За несколько месяцев США кардинально пересмотрели свое отношение к стране, превратив ее из спонсора терроризма в одного из ближайших партнеров в восточной Африке.

Автор Telegram-канала Colonel Cassad, военный эксперт Борис Рожин ранее заявил, что США пытаются сыграть на опережение. По его словам, прибытие USNS Carson City показывает, что Вашингтон собирается помешать Москве закрепиться в регионе.