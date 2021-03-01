«Little Big — люди с извращенным сознанием»: Барецкий рассказал о своих подозрениях

Коллектив Little Big — люди с извращенным сознанием. Таким мнением в беседе с ФАН поделился шоумен Станислав Барецкий.

Собеседник предполагает, что именно бывшая участница рейв-группы Анна Каст (Кастельянос), открывшая впоследствии тату-салон, могла склонить одного из клиентов сделать татуировку портрета Барецкого в интимной зоне. Сам музыкант возмущен таким поступком.

«Скорее всего, этот Шипа поступил так не со зла. Но мне кажется, что это как раз Аня предложила ему именно то место. Он, может быть, хотел на груди, спине или плече, а она ему говорит: «Давай на жопе! Барецкого!» — поделился шоумен.

Станислав Барецкий рассказал, на чем основаны его подозрения в адрес экс-участницы группы Little Big.

«Тусовка Little Big — это такие люди с извращенным сознанием. Они пытаются не плыть по течению. Им так неинтересно. Если человек бережет свое мужское достоинство, то они это достоинство стараются проколоть какими-то кольцами, вставить туда какой-то шуруп, болт накрутить или вообще отрезать. Они панки питерские. Но я-то не панк. Почему я должен это терпеть?» — пояснил собеседник ФАН.

Барецкий озвучил свои предположения насчет того, как может разрешиться сложившаяся ситуация.

«Я этого Шипу все равно достану. Заставлю его удалить эту фишку, а это очень дорого, если делать нормальным способом. Хотя пусть хоть марганцовкой убирает. Другой вариант — пусть бабки отдает нормальные. Миллион рублей даст — пусть ходит», — резюмировал музыкант.

Ранее Станислав Барецкий в беседе с Федеральным агентством новостей заявил о том, что готов взять на себя похороны погрязшей в долгах Анны Кастельянос.