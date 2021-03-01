Адвокат Федосеевой-Шукшиной объяснила, почему актриса передумала разводиться

Москва, 1 марта. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила сохранить брак с продюсером Бари Алибасовым, поскольку простила его «роман» с массажисткой. Об этом заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Пресненский суд Москвы 1 марта рассмотрел апелляционную жалобу Федосеевой-Шукшиной на решение о разводе с Алибасовым. Артистка была инициатором расторжения брака, но затем передумала.

Как объяснила ее адвокат, звезда приняла решение о разводе, узнав о связи основателя группы «На-на» с молодой помощницей-массажисткой. Алибасов заверил жену, что никакого романа на самом деле нет, а есть пиар ради денег.

«Лидия Николаевна ему поверила. Они помирились и передумали разводиться. Алибасов подтвердил, что исковые требования о разводе не поддерживает…» — уточнила Вербицкая-Линник.

Однако Федосеева-Шукшина, по ее словам, с 12 января не общалась с мужем. Он несколько раз был в больнице, один из которых — в Калининграде из-за перелома ноги. Актриса переживает за Алибасова, поскольку считает, что он в очень плохом состоянии и под давлением.

«У него забрали телефон», — добавила адвокат.

Она уточнила, что судебное разбирательство по вопросу сохранения брака перенесли на 4 марта. Судья потребовала, чтобы супруги предоставили собственноручно подписанные документы. Пока что на бумагах стоят подписи их представителей, передает Kp.ru.

По мнению адвоката, сын Алибасова от предыдущих отношений настаивает на разводе, поскольку хочет стать единственным наследником. Он заявил ранее о скором «великом воссоединении» родителей.