Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

Парламентские и муниципальные выборы завершились в Республике Сальвадор. Избирательные комиссии закрылись в воскресенье 17:00 по местному времени (02:00 по московскому). В них приняли участие более двух миллионов человек. Сальвадорцам выбирали 84 депутата Законодательного собрания, 20 членов Центральноамериканского парламента и 262 мэра городов.

Избирательные участки открылись в Сальвадоре в семь утра по местному времени (16:00 по московскому). Некоторые пункты начали работу на два часа позже, что вызвало критику со стороны президента Найиба Букеле.

People in El Salvador are headed to the polls on Sunday to vote in local and legislative elections that experts say could change the country’s political landscape. #elsalvador???????? #election pic.twitter.com/9JvhvkzqQO