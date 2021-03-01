Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

Парламентские и муниципальные выборы завершились в Республике Сальвадор. Избирательные комиссии закрылись в воскресенье 17:00 по местному времени (02:00 по московскому). В них приняли участие более двух миллионов человек. Сальвадорцам выбирали 84 депутата Законодательного собрания, 20 членов Центральноамериканского парламента и 262 мэра городов.

Как проходили выборы

Избирательные участки открылись в Сальвадоре в семь утра по местному времени (16:00 по московскому). Некоторые пункты начали работу на два часа позже, что вызвало критику со стороны президента Найиба Букеле.

«Люди имеют право голосовать. Самопровозглашенные «защитники демократии» хотят воспрепятствовать самым основным политическим правам людей. Полиция должна гарантировать доступ этих людей в соответствии с инструкциями», — написал президент у себя в Twitter, комментируя очереди.

¡La gente tiene derecho a VOTAR!



Los autoproclamados “defensores de la democracia” quieren impedir el derecho político más básico de la gente.



La @PNCSV deberá garantizar el acceso de estas personas, de acuerdo a lo instruido por el @TSEElSalvador. pic.twitter.com/0fa8CW9xa6 — ???????? (@nayibbukele) February 28, 2021

People in El Salvador are headed to the polls on Sunday to vote in local and legislative elections that experts say could change the country’s political landscape. #elsalvador???????? #election pic.twitter.com/9JvhvkzqQO — CGTN America (@cgtnamerica) March 1, 2021

Сальвадорские власти обеспечили голосующих всем необходимым для соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19: людям выдавались маски и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней. На входе в избирательный участок людям измеряли температуру и опрыскивали руки антисептиком.

Las personas votantes ingresan al centro de votación en la escuela Fe y Alegría de Soyapango, cumpliendo medidas de bioseguridad.



Personal del @TSEElSalvador, toman temperatura, desinfectan manos y pies y señalan espacios para mantener el distanciamiento físico. pic.twitter.com/N3AZwhYcW0 — TSE El Salvador (@TSEElSalvador) February 28, 2021

Особое место на выборах уделяли людям с ограниченными возможностями, предстателям ЛГБТ-сообщества и другим уязвимым группам населения. Верховный избирательный суд Сальвадора отчитался, что на одном из участков без проблем проголосовала трансгендерная женщина.

El fomento del voto inclusivo para la comunidad LGBTQ+ y demás sectores vulnerables, permitió que en la JRV 0088, en Soyapango, Kahory Sánchez Sánchez, una mujer trans, votara sin inconvenientes. pic.twitter.com/FiiUi4XgPK — TSE El Salvador (@TSEElSalvador) February 28, 2021

Не обошлось и без курьезных случаев: на выборах был замечен человек в костюме Дэдпула из комиксов Marvel.

Hey!!! I see that Deadpool came to vote in the elections of El Salvador pic.twitter.com/SNMV2is4BL — R2D2 (@r2d2relocked) March 1, 2021

Еще одна особенность выборов в Сальвадоре: те, кто проголосовал, помечали свои пальцы краской.

¡No te quedes sin votar!



Recuerda que si estás en la fila, tienes derecho a emitir tu voto.#OperaciónRemate pic.twitter.com/Af4KoXutAa — Nuevas Ideas (@nuevasideas) February 28, 2021

Явка на выборы в этом году составила 51%, по сравнению с прошлыми выборами в 2018 году количество голосующих увеличилось на 6%.

#ENVIVO | Presidente del TSE de El Salvador informa que el 51% de la población votante acudió este domingo a las urnas → https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/8XokF5cgU2 — teleSUR TV (@teleSURtv) March 1, 2021

За безопасностью на избирательных участках следили сотни полицейских, солдат и наблюдателей.

Главные игроки

Ведущей на этих выборах считается консервативная партия Nuevas Ideas, созданная в 2018 году. Она быстро набрала очки с момента своего основания благодаря лидеру — харизматичному популисту Найибу Букеле. Президент завоевал доверие избирателей своими предложениями искоренить коррупцию и жесткой позицией во время пандемии. Опросы общественного мнения перед выборами показали, что большинство сальвадорцев (70%) будут голосовать за Nuevas Ideas. Члены этой партии могут получить больше полномочия в более чем половине городов страны и большинство в Законодательном собрании.

За Букеле следуют консервативная партия «Националистический республиканский альянс» (ARENA) и левая «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN). Первую возглавляет Эрик Сальгуеро, вторую — Оскар Ортис. Обе партии долгое время делили власть в стране между собой, но череда коррупционных скандалов сильно испортила их имидж.

В настоящее время ARENA занимает 37 из 84 мест в Законодательном собрании и контролирует 138 из 262 муниципалитетов, а FMLN — 23 и 64 соответственно.

Четвертым крупным игроком на этих выборах считается «отколовшаяся» от ARENA умеренная партия «Великий альянс за национальное единство» (GANA). Она появилась в январе 2010 года. В 2019 году Букеле баллотировался от нее в президенты и победил. Сейчас партия контролирует 10 из 84 мест в Законодательном собрании и 26 муниципальных советов.

Нарушения

Самым громким скандалом на этих выборах стало нарушение режима тишины со стороны партии Nuevas Ideas. Оппозиция Сальвадора обратилась в Верховный избирательный суд страны с жалобой на президента республики Найиба Букеле. Его обвиняют в том, что он устроил пресс-конференцию в день выборов, что многие расценили как призыв голосовать за Nuevas Ideas. Согласно избирательному закону Сальвадора, политическая агитация запрещена за три дня до выборов и в день голосования.

«Верховный избирательный суд распорядился начать процедуру голосования за предполагаемое нарушение статьи 175 Избирательного кодекса Сальвадора», — говорится в сообщении Верховного избирательного суда.

#JurisprudenciaElectoral | El TSE ordenó el inicio de un procedimiento sancionador electoral de oficio, por la presunta infracción al Art. 175 del Código Electoral. Se adjunta Resolución con medidas cautelares (1/3). pic.twitter.com/t9YEsbuvDr — TSE El Salvador (@TSEElSalvador) February 28, 2021

О нарушениях также сообщила Ассоциация журналистов Сальвадора (APES). По данным организации, с начала избирательной кампании было зафиксировано порядка 60 различных инцидентов — от незначительных ограничений освещения выборов до избиений журналистов сотрудниками службы безопасности президента.

«Ситуация серьезная, хуже, чем на выборах 2018 года и президентских выборах 2019 года. Мы уже видели эту проблему и не удивлены, потому что президент Найиб Букеле является главным зачинщиком давления на прессу», — заявила глава APES Анжелика Каркамо.

Sigue la conferencia de prensa de APES donde se da a conocer el consolidado de datos de agresiones contra periodistas https://t.co/2FXYy2fAOv — APES (@apeselsalvador) March 1, 2021

По данным Radio El Salvador, нарушения также зафиксировали на избирательном участке, который находился в Национальном институте имени Франсиско Менендеас Вальдивьесо. Туда утром не пустили членов партии Nuevas Ideas, сославшись на то, что они не передали вовремя необходимые документы.

Se reporta un hostigamiento del personal del @TSEElSalvador hacia los representantes de @nuevasideas en la Junta Receptora de Votos 39, en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez.#VotoNación2021???????? pic.twitter.com/RkxwMPv4Ag — Radio El Salvador (@rsv969) March 1, 2021

Еще об одном нарушении сообщила партия ARENA. Они обнаружили, что рядом с Сальвадорским театром наций представители Nuevas Ideas агитировали за партию прямо во время выборов. Когда им указали на нарушения, они поспешили скрыть агитационные материалы.

Кто лидирует

В настоящее время подсчет голосов продолжается, но партия Nuevas Ideas уже празднует победу и утверждает, что займет порядка 70% мест в Законодательном собрании.

Согласно предварительным данным, предоставленным компанией CID Gallup, Nuevas Ideas получила 67,1% голосов на выборах. На втором месте — альянс Nuevas Ideas и GANA с 9,1% избирателей. Третье и четвертое место заняли ARENA и FMLN: они набрали по 8,3% и 7,9% голосов соответственно.

Boca de Urna legislativa en El Salvador.@nuevasideas con amplia mayoría

Aún faltan 23 diputados por asignar. https://t.co/gSXthpoarV pic.twitter.com/9OviOschdp — CID Gallup (@cidgallup) March 1, 2021

По данным Верховного избирательного суда Сальвадора на 14:00 по московскому времени подсчитаны 1,8 млн. голосов. Из них более миллиона у партии Nuevas Ideas, 174 тыс. у альянса Nuevas Ideas и GANA, 155 тыс. у ARENA и на четвертом месте FMLN с 124 тысячами. Оставшиеся голоса распределили между собой остальные шесть партий.

Что говорят другие партии

Пока Букеле «празднует» победу, представители других партий заявляют о множественных нарушениях. Так, лидер ARENA Эрик Сальгуеро заявил в Twitter, что сторонникам его партии угрожали убийством в городе Санта-Марта. Они были вынуждены покинуть избирательный участок. Сальгуеро пригрозил потребовать отмены результатов выборов.

«То, что происходит в Санта-Марте — незаконно. Неизвестные угрожали моим сторонникам. Это голосование нельзя назвать прозрачным», — заявил лидер ARENA.

Lo que está pasando en Santa Marta, SS es una ilegalidad. Existieron amenazas a la JEM por terceros y dicen que el señor Carlos Marroquín (Director Tejido Social) ha dirigido el ingreso y estan permitiendo una votación que carece de transparencia. (1/2) — Erick Salguero (@ErickRSalguero) March 1, 2021

Он также раскритиковал Букеле за пресс-конференцию в день выборов.

«Неправильно выходить на пресс-конференции и призывать голосовать за определенную политическую партию», — сказал Сальгуеро.

"No es correcto salir en ruedas de prensa y estar llamando a votación para un determinado partido político". -Presidente @ErickRSalguero- pic.twitter.com/pP15wg95y7 — Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) February 28, 2021

Члены FMLN в свою очередь призвали сторонников не сдаваться и напомнили, что «битва продолжается до конца».

«Здесь никто не сдается. Наш боевой дух должен быть высоким, очень высокими. FMLN не зависит от результатов выборов, наша партия возникла из недр Сальвадора и из уличной борьбы», — написал у себя в Twitter член партии Маурицио Куарес.

La batalla es hasta el último momento, porque aquí no se rinde nadie. Nuestra moral debe de estar alta, muy alta camaradas; el FMLN no depende de un resultado electoral, nuestro partido surge de las entrañas del pueblo salvadoreño organizado y de la lucha de calles.#VivaElFMLN — Mauricio Juárez (@Mauricio_Jua24) March 1, 2021

К чему может привести победа Букеле

Правозащитники опасаются, что победа партии Nuevas Ideas развяжет руки действующему президенту Найибу Букеле, который продолжит свои неолиберальные и полицейские реформы. Если Nuevas Ideas вместе с союзниками из GANA наберет абсолютное большинство мест в Законодательном собрании, то политика президента не встретит никакого сопротивления, он сможет по своему усмотрению менять конституцию страны, взяв в свои руки и исполнительную, и законодательную власть.