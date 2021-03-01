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Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

Парламентские и муниципальные выборы завершились в Республике Сальвадор. Избирательные комиссии закрылись в воскресенье 17:00 по местному времени (02:00 по московскому). В них приняли участие более двух миллионов человек. Сальвадорцам выбирали 84 депутата Законодательного собрания, 20 членов Центральноамериканского парламента и 262 мэра городов.

Как проходили выборы

Избирательные участки открылись в Сальвадоре в семь утра по местному времени (16:00 по московскому). Некоторые пункты начали работу на два часа позже, что вызвало критику со стороны президента Найиба Букеле.

«Люди имеют право голосовать. Самопровозглашенные «защитники демократии» хотят воспрепятствовать самым основным политическим правам людей. Полиция должна гарантировать доступ этих людей в соответствии с инструкциями», — написал президент у себя в Twitter, комментируя очереди.

Сальвадорские власти обеспечили голосующих всем необходимым для соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19: людям выдавались маски и одноразовые ручки для заполнения бюллетеней. На входе в избирательный участок людям измеряли температуру и опрыскивали руки антисептиком.

Особое место на выборах уделяли людям с ограниченными возможностями, предстателям ЛГБТ-сообщества и другим уязвимым группам населения. Верховный избирательный суд Сальвадора отчитался, что на одном из участков без проблем проголосовала трансгендерная женщина.

Не обошлось и без курьезных случаев: на выборах был замечен человек в костюме Дэдпула из комиксов Marvel.

Еще одна особенность выборов в Сальвадоре: те, кто проголосовал, помечали свои пальцы краской.

Явка на выборы в этом году составила 51%, по сравнению с прошлыми выборами в 2018 году количество голосующих увеличилось на 6%.

За безопасностью на избирательных участках следили сотни полицейских, солдат и наблюдателей.

Главные игроки

Ведущей на этих выборах считается консервативная партия Nuevas Ideas, созданная в 2018 году. Она быстро набрала очки с момента своего основания благодаря лидеру — харизматичному популисту Найибу Букеле. Президент завоевал доверие избирателей своими предложениями искоренить коррупцию и жесткой позицией во время пандемии. Опросы общественного мнения перед выборами показали, что большинство сальвадорцев (70%) будут голосовать за Nuevas Ideas. Члены этой партии могут получить больше полномочия в более чем половине городов страны и большинство в Законодательном собрании.

Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

За Букеле следуют консервативная партия «Националистический республиканский альянс» (ARENA) и левая «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN). Первую возглавляет Эрик Сальгуеро, вторую — Оскар Ортис. Обе партии долгое время делили власть в стране между собой, но череда коррупционных скандалов сильно испортила их имидж.

Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

В настоящее время ARENA занимает 37 из 84 мест в Законодательном собрании и контролирует 138 из 262 муниципалитетов, а FMLN — 23 и 64 соответственно.

Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

Четвертым крупным игроком на этих выборах считается «отколовшаяся» от ARENA умеренная партия «Великий альянс за национальное единство» (GANA). Она появилась в январе 2010 года. В 2019 году Букеле баллотировался от нее в президенты и победил. Сейчас партия контролирует 10 из 84 мест в Законодательном собрании и 26 муниципальных советов.

Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

Нарушения

Самым громким скандалом на этих выборах стало нарушение режима тишины со стороны партии Nuevas Ideas. Оппозиция Сальвадора обратилась в Верховный избирательный суд страны с жалобой на президента республики Найиба Букеле. Его обвиняют в том, что он устроил пресс-конференцию в день выборов, что многие расценили как призыв голосовать за Nuevas Ideas. Согласно избирательному закону Сальвадора, политическая агитация запрещена за три дня до выборов и в день голосования.

«Верховный избирательный суд распорядился начать процедуру голосования за предполагаемое нарушение статьи 175 Избирательного кодекса Сальвадора», — говорится в сообщении Верховного избирательного суда.

О нарушениях также сообщила Ассоциация журналистов Сальвадора (APES). По данным организации, с начала избирательной кампании было зафиксировано порядка 60 различных инцидентов — от незначительных ограничений освещения выборов до избиений журналистов сотрудниками службы безопасности президента.

«Ситуация серьезная, хуже, чем на выборах 2018 года и президентских выборах 2019 года. Мы уже видели эту проблему и не удивлены, потому что президент Найиб Букеле является главным зачинщиком давления на прессу», — заявила глава APES Анжелика Каркамо.

По данным Radio El Salvador, нарушения также зафиксировали на избирательном участке, который находился в Национальном институте имени Франсиско Менендеас Вальдивьесо. Туда утром не пустили членов партии Nuevas Ideas, сославшись на то, что они не передали вовремя необходимые документы.

Еще об одном нарушении сообщила партия ARENA. Они обнаружили, что рядом с Сальвадорским театром наций представители Nuevas Ideas агитировали за партию прямо во время выборов. Когда им указали на нарушения, они поспешили скрыть агитационные материалы.

Кто лидирует

В настоящее время подсчет голосов продолжается, но партия Nuevas Ideas уже празднует победу и утверждает, что займет порядка 70% мест в Законодательном собрании.

Согласно предварительным данным, предоставленным компанией CID Gallup, Nuevas Ideas получила 67,1% голосов на выборах. На втором месте — альянс Nuevas Ideas и GANA с 9,1% избирателей. Третье и четвертое место заняли ARENA и FMLN: они набрали по 8,3% и 7,9% голосов соответственно.

По данным Верховного избирательного суда Сальвадора на 14:00 по московскому времени подсчитаны 1,8 млн. голосов. Из них более миллиона у партии Nuevas Ideas, 174 тыс. у альянса Nuevas Ideas и GANA, 155 тыс. у ARENA и на четвертом месте FMLN с 124 тысячами. Оставшиеся голоса распределили между собой остальные шесть партий.

Предварительные итоги выборов в Сальвадоре.

Что говорят другие партии

Пока Букеле «празднует» победу, представители других партий заявляют о множественных нарушениях. Так, лидер ARENA Эрик Сальгуеро заявил в Twitter, что сторонникам его партии угрожали убийством в городе Санта-Марта. Они были вынуждены покинуть избирательный участок. Сальгуеро пригрозил потребовать отмены результатов выборов.

«То, что происходит в Санта-Марте — незаконно. Неизвестные угрожали моим сторонникам. Это голосование нельзя назвать прозрачным», — заявил лидер ARENA.

Он также раскритиковал Букеле за пресс-конференцию в день выборов.

«Неправильно выходить на пресс-конференции и призывать голосовать за определенную политическую партию», — сказал Сальгуеро.

Члены FMLN в свою очередь призвали сторонников не сдаваться и напомнили, что «битва продолжается до конца».

«Здесь никто не сдается. Наш боевой дух должен быть высоким, очень высокими. FMLN не зависит от результатов выборов, наша партия возникла из недр Сальвадора и из уличной борьбы», — написал у себя в Twitter член партии Маурицио Куарес.

К чему может привести победа Букеле

Правозащитники опасаются, что победа партии Nuevas Ideas развяжет руки действующему президенту Найибу Букеле, который продолжит свои неолиберальные и полицейские реформы. Если Nuevas Ideas вместе с союзниками из GANA наберет абсолютное большинство мест в Законодательном собрании, то политика президента не встретит никакого сопротивления, он сможет по своему усмотрению менять конституцию страны, взяв в свои руки и исполнительную, и законодательную власть.

Букеле, Дедпул и трансгендеры: как прошли парламентские выборы в Сальвадоре

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