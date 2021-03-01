Волонтеры просят помощи в поисках десятилетней школьницы в Томске

Томск, 1 марта. Девочка вышла из дома ранним утром и не вернулась. К поискам привлекли не менее 75 волонтеров.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» распространили информацию об исчезновении девочки. Известно, что школьница вышла из дома 1 марта и не вернулась. Ребенок носит очки. Рост пропавшей составляет около 150 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

На момент исчезновения на ребенке была розовая куртка с капюшоном, красно-синяя юбка в клетку, черные брюки, белый шарф, темно-синие ботинки, красная шапка.

Всех, кто мог видеть девочку, просят связаться с добровольцами или обратиться в полицию.

Волонтеры нашли пропавшего в Северной столице восьмилетнего ребенка возле одной из станций метрополитена, сообщал ранее ФАН. Выяснилось, что мальчик заблудился.