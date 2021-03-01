Издевательства няни над пасынком певца Данко попали на видео

Москва, 1 марта. Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, обвинил няню в издевательствах над его пасынком. Запечатлели насилие камеры видеонаблюдения.

Данко заявил в эфире шоу «На самом деле», что Алла Поздеева душила сына его невесты Марии Силуяновой подушкой и выставляла ребенка раздетым на мороз. Возлюбленная артиста подтвердила его слова. Няня упорно отрицала обвинения знаменитой пары.

«Ребенок невоспитанный, огрызается, дерется, плюется, иногда говорит плохие слова с подачи матери», — попыталась оправдаться женщина.

Няня в ответ обвинила возлюбленную Данко в насилии. По ее словам, девушка поднимала на нее руку.

Прояснили ситуацию записи камер видеонаблюдения. В эфир Первого канала попали страшные моменты: женщина бьет мальчика, повышает на него голос и выставляет на улицу без одежды.

Невеста Данко ранее резко высказалась в адрес девушек, которые требуют у отцов их детей алименты. Силуянова, привыкшая рассчитывать только на себя, назвала их «бесполезными существами» и «попрошайками».