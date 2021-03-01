Рената Литвинова получила 2,5 миллиона из бюджета, Земфира — чуть меньше миллиона

Премьера спектакля «Звезда вашего периода» режиссера Ренаты Литвиновой состоялась на днях в МХТ им. А. П. Чехова. Спектакль поставлен по мотивам фильма «Бульвар Сансет», есть отсылки и к знаменитой картине 1947 года Григория Александрова «Весна».

В «Звезде вашего периода» Рената Литвинова выступает и как режиссер-постановщик, и как сценарист. Не забыла Литвинова и свою подругу — певицу Земфиру, — второй раз использовав ее музыку в постановке МХТ имени Чехова.

По данным ФАН, рок-певица, вешающая украинский флаг на микрофон во время исполнения песен, не стесняется получать бюджетные деньги. Рената Литвинова также вполне успешно осваивает средства из бюджета. Согласно договорам, Литвинова получила 990 тысяч рублей за создание пьесы и 1 490 тысяч рублей за саму постановку.

Надо отметить, что это не самые высокие расценки. К примеру, режиссер Уланбек Баялиев получил за только постановку «Вальпургиевой ночи» Ерофеева 1 590 тысяч рублей. Зато Литвинова смогла дополнительно подзаработать на костюмах, так как является еще и художником по костюмам, а их изготовление обошлось театру примерно в полмиллиона рублей.

Земфира же заработала 990 тысяч за создание музыкально-звукового оформления спектакля. Это ее второе участие в написании музыки для спектакля в постановке Литвиновой. Первое было еще в 2017 году во время работы Литвиновой над спектаклем «Северный ветер». Правда, тогда услуги Земфиры оценили гораздо скромнее — в 161, 3 тысячи рублей.

Напомним, недавно режиссер Никита Михалков озвучил гонорары оппозиционно настроенных звезд. По его словам, Александра Бортич, призывающая к несанкционированным митингам, спокойно получает по 200 тысяч рублей в день на съемках фильмов, субсидирующихся из государственного бюджета.

Отметим, 26 февраля состоялась онлайн-премьера нового альбома Земфиры «Бордерлайн». Ренате Литвиновой альбом подруги понравился, чего не скажешь о подавляющем большинстве слушателей.

А в начале февраля в прокат вышел фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» (по ее пьесе, уже использовавшейся в спектакле). Фильм, снятый в жанре фэнтези и освещающий феминистскую повестку, вошел в программу кинофестиваля в Роттердаме. Кинокритики и зрители от творения Литвиновой не в восторге, но зато все оценили выдающуюся операторскую работу и фантастические по красоте костюмы.