Сергей Дяченко покидает «Норникель»

Москва, 1 марта. Первый вице-президент и операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко покидает компанию в связи с упразднением должности, говорится в сообщении пресс-службы.

Как говорится в сообщении, изменения в структуре управления станут важными дополнениями к ранее принятому пакету мер по усилению уровня ответственности руководителей на местах. Кроме того, они должны повысить операционную и инвестиционную эффективность компании, усилить дисциплину управления рисками в области промышленной безопасности и экологии.

Сергей Дяченко работал в «Норникеле» с 2013 года. Он пришел в компанию на должность заместителя генерального директора и руководителя операционного блока. В «Норникеле» объяснили, что должность Дяченко упразднена в связи «совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры».

«Норникель» ранее пообещал компенсировать ущерб окружающей среде после разлива топлива в Красноярском крае. Размер компенсации составит 146,2 млрд рублей.