Премьер Армении направил второе предложение об отставке главы генштаба

Ереван, 1 марта. Премьер-министр Армении Никола Пашинян направил президенту Армену Саркисяну повторное предложение об отставке главы генштаба Оника Гаспаряна.

В сообщение на сайте администрации главы государства сказано, что новое обращение от премьера поступило 1 марта. Саркисян огласит свою позицию по проекту указа в установленные законом сроки.

Стоит отметить, что глава государства вернул Пашиняну первое обращение с возражениями по проекту указа. Президент также отметил, что отставка начальника генштаба противоречит Конституции.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Армен Саркисян планирует провести переговоры с политическими силами Армении.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян призвал сторонников присоединиться к митингу, который состоится 1 марта в Ереване, передает НСН.