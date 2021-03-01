Топ-5 самых безумных поступков блогеров ради славы

В последнее время блогеры идут не все более изощренные и даже опасные поступки ради многомиллионных просмотров в Интернете: кто-то бросается под поезд, кто-то убивает в стримах, а кто-то обмазывается зеленкой, выдавая себя за жертву. Насколько далеко могут зайти люди в погоне за просмотрами и лайками?

ФАН собрал топ-5 случаев, где блогеры показывают, на что они готовы пойти ради славы.

Кирилл Ежов

В феврале этого года Кирилл Ежов из Волгограда в полуголом виде станцевал на заснеженном склоне Мамаева Кургана, где находятся братские могилы советских воинов, оборонявших Сталинград.

После танца в отношении 20-летнего жителя Городищенского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Несмотря на то, что звезда TikTok принес горожанам свои извинения, его все же отчислили из волгоградского филиала РАНХиГС при президенте РФ. Молодой человек учился на четвертом курсе.

Михаил Литвин

Блогер-многомиллионник Михаил Литвин прославился благодаря видеороликам, на которых сжигает или топит в озере дорогостоящие автомобили. Этот контент набирает более десяти миллионов просмотров. Литвин приобрел Mercedes GT63 за 13 миллионов рублей в мае 2019 года. Через год машина заглохла посреди дороги. Автомобиль чинили несколько раз, но неполадки возникали постоянно, в итоге Литвин демонстративно его сжег.

После этого случая в феврале блогер протаранил витрину автомобильного салона на спорткаре Porsche Taycan Turbo S, стоимость которого от 12 миллионов рублей. Он сказал, что перепутал педали тормоза и газа.

Mellstroy

Скандально известный Андрей Бурим (Mellstroy) прославился благородя стримам на YouTube, а также рекламе казино. Молодой человек из Гомеля поднялся на прямых эфирах так, что вскоре стал арендовать номера в «Москва-Сити» для записи новых стримов. Он приглашал молодых девушек и на камеру поил их алкоголем, а после этого жестоко оскорблял. В один момент он вышел из себя и избил девушку в прямом эфире. После инцидента на него было заведенного уголовное дела по статье 116 УК РФ «Побои».

Володя XXL

20-летний блогер Володя XXL в декабре 2020 года снимал клип на свой новый трек «Я срываю маски». В видеоролике молодой человек срывал медицинские маски с прохожих и убегал. Подростки, которые следят за деятельностью тиктокера, похвально отреагировали на такой поступок, а вот правоохранительным органам это не совсем понравилось.

Ранее Володю XXL оштрафовали за гомофобное высказывание и признали виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку отношения к социальной группе (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Суд назначил административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Instasamka

Нашу пятерку замыкает российская рэперша Дарья Зотеева, она же Instasamka. В последнее время ее имя стало ассоциироваться со скандалами. Недавно 20-летняя блогер в истерике выгнала визажистов из-за опоздания, а после агрессивно высказалась об обслуживающем персонале, назвав всех нищими. После этого инцидента в Сети разгорелся скандал и все, кто когда-то работал с Дарьей, нелестно высказались о сотрудничестве с ней. И вроде бы знакомые устроили девушке бойкот, и даже певица Клава Кока отказалась от совместного трека с ней, подписчиков у блогера стало больше на 500 человек.

Напомним, что психолог недавно рассказала ФАН, что подталкивает подростков на такие сумасшедшие поступки.