Марков назвал причины присуждения Навальному премии Немцова

Нарушение регламента Фонда Бориса Немцова при присуждении премии Алексею Навальному может быть обусловлено двумя факторами. По мнению Сергея Маркова, главным из них является желание попасть в списки распределения «очень больших денег».

Премии «За смелость в отстаивании демократических ценностей в России» Навальный удостоился 27 февраля. Как уточняется на официальном сайте фонда, оппозиционер «не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России».

Однако редакция Федерального агентства новостей обратила внимание на тот факт, что решение о присуждении премии «За отстаивание демократических ценностей» было принято в обход всех правил и требований. Согласно регламенту, сначала одобренные фондом организации выдвигают номинантов, после чего формируется список кандидатов и проводится открытое голосование, по итогам которого пять человек попадают в шорт-лист. Из них Совет фонда Немцова выбирает лауреата.

В случае с Навальным все эти стадии были проигнорированы, а решение вынесено в нарушение внутренних правил фонда. Политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков считает, что это свидетельствует о моральном разложении в рядах оппозиционных структур. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт не исключил, что у членов Совета фонда Бориса Немцова отчасти было опасение, что в рамках честного голосования кандидатура Навального не смогла бы набрать необходимое количество голосов в силу низкого уровня поддержки оппозиционера, причем не только среди гражданского общества.

«Даже среди вот этой радикальной оппозиции на самом деле поддержка Алексея Навального небольшая. Большинство его считает мутным таким, достаточно бессовестным, беспринципным, хамоватым авантюристом, таким претендентом на фюрера оппозиции», — заявил Марков.

Но главным фактором в ситуации с премией, по мнению политолога, является финансовая составляющая, так как в настоящее время «там происходит серьезное распределение очень больших денег». Марков предположил, что сейчас в направлении различных фондов и организаций, поддерживающих либеральную оппозицию, поступают существенные финансовые ресурсы, и для них лучше как можно быстрее «засветиться на радарах» грантодателей и СМИ по этой теме.

«Соответственно, задача, засветившись, оказаться в этих списках, в рамках которых пойдет распределение денежных средств. Поэтому задача сугубо прагматичная, бюрократическая. А поскольку деньги распределяются сейчас, видимо, то и соответственно пришлось пойти на такие грубые нарушения процедур», — объяснил политолог.

Напомним, премия Бориса Немцова вручается ежегодно общественным деятелям, журналистам и деятелям культуры «за исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека». Ранее лауреатами становились активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко и Ильдар Дадин, а также член федерального политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина и политик Лев Шлосберг. Размер премии составляет 10 тысяч евро.