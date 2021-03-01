Партию Зеленского лишили государственного финансирования

Киев, 1 марта. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лишилась государственного финансирования из-за нарушений в финансовой отчетности.

Согласно полученным данным, Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило в отчетах политической партии признаки уголовного правонарушения. На фоне этого было принято решение о приостановке финансирования «Слуги народа».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что рейтинг президента Зеленского обвалился до 18,2%. Гарант потерял более семи пунктов в политическом рейтинге за одну неделю.