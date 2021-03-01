Командир роты гаишников в Воронеже наживался на взятках с подчиненных

Воронеж, 1 марта. Командир роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по Воронежской области и командир взвода ежемесячно получали 100 тыс. рублей от подчиненных за «покровительство».

СК РФ по региону сообщает, что с февраля 2019 года по февраль 2021 года в городе Павловске 39-летний командир роты и 38-летний командир взвода роты ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области получали от подчиненных незаконное денежное вознаграждение за покровительство и попустительство по службе.

Следователи возбудили в отношении фигурантов дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Командира роты арестовали.

Бывший сотрудник саратовской Дирекции транспорта и дорожного хозяйства задержан правоохранительными органами. Он подозревается в получении взятки, сообщал ФАН.