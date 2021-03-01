Дональд Трамп хотел усилить охрану конгресса перед восстанием, но его не послушали

Вашингтон, 1 марта. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что предупреждал конгресс и спикера Демократической партии Нэнси Пелоси о мятеже, однако его отказались слушать.

В рамках интервью американскому телеканалу Fox News Трамп поделился впечатлениями по поводу восстания в Вашингтоне 6 января. Многие демократические СМИ писали о том, что Трамп якобы следил за ходом беспорядков на Капитолийском холме по телевизору и получал от увиденного удовольствие. Однако сам экс-президент заявляет, что все было с точностью до наоборот.

«За несколько дней до начала ралли (речь идет об организованном Трампом и его сторонниками ралли Save America. — Прим. ред.) я связался с департаментом дезопаности и предложил им усилить охрану. Я сказал им: «Может, вам понадобится десять тысяч гвардейцев, или даже больше». Я точно помню, что говорил про десять тысяч. Мое обращение передали Капитолию, однако в Капитолии, который контролирует Пелоси, мне отказали. Я думаю, им не понравилась цифра», — поделился Трамп в интервью.

Также политик обвинил демократические СМИ в двойных стандартах. По его мнению, и штурм здания конгресса, и восстание левых радикалов, охватившие Америку в прошлом году, одинаково ужасны. Однако участников штурма Капитолия подвергают уголовным преследованиям, а из активистов движения Black lives matter делают героев.

Ранее эксперты Федерального агентства новостей связывали агрессию администрации нового президента США Джо Байдена по отношению к России внутренней борьбой между ним и экс-президентом Трампом.

НСН информировала, что Трамп намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году.