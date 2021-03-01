Володин обсудит антироссийские санкции с главой ПАСЕ

Москва, 1 марта. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом 15 марта для обсуждения санкций против Москвы.

Помимо санкций ЕС на обсуждение также вынесут дальнейший диалог между Россией и странами Европы в рамках ассамблеи.

«15 марта планируется встреча с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом», — поделился с журналистами Володин.

Ранее Евросоюз анонсировал введение против Москвы новых санкций по делу Навального. Новые ограничительные меры против российских граждан, якобы причастных к преследованию скандально известного блогера Алексея Навального, поддержали дипломаты сразу 27 европейских стран. В ответ на это МИД РФ отметил, что Москва готова к введению ответных санкций.

Ранее Федеральное агентство новостей передало, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выразила надежду на долгосрочный диалог с Россией. Об этом сообщил председатель международного ведомства.