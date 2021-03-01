Прокуратора штата Нью-Йорк отказала губернатору Куомо в независимой экспертизе

Нью-Йорк, 1 марта. Управление Генпрокуроры Нью-Йорка официально отказалось от независимого расследования по факту обвинений в адрес губернатора штата Эндрю Куомо в домогательствах.

Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс официально отказала Куомо в рассмотрении обвинений в сексизме. Ранее Куомо призвал Джеймс и главного судью Апелляционного суда штата Нью-Йорк рассмотреть его дело. Губернатор обвиняется в двух эпизодах сексуального домогательства к своим бывшим сотрудницам.

«Внесу ясность: я не принимала предложение губернатора», — подчеркнула Джеймс.

В это воскресенье администрация Куомо в открытом письме призвала Джеймс и главного судью Апелляционного суда Нью-Йорка Джане ДиФиоре совместно назначить независимого юриста, который бы проанализировал обвинения в сексизме. Обвинения выдвинули бывший заместитель генерального секретаря штата по вопросам экономического развития Линдси Бойлан и еще один помощник губернатора Шарлотта Беннет.

Однако далее прокурор пояснила, что отказ носит процедуральный характер, и прошение должно быть подано в соответствующей форме.

«Мы ожидаем официального прошения с правом вызова [губернатора] по повестки для расследования обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора в соответствии с нашими требованиями и законодательством штата Нью-Йорк», — заявила Джеймс в своем блоге в социальной сети Twitter.

Генеральный прокурор подчеркнула, что в этом случае они официально наймут серьезную юридическую фирму, которая будет наделена полномочиями сотрудников прокуратуры штата и будут предельно серьезно наблюдать за ходом расследования. Сам Куомо обвинения отрицает, однако признает, что некоторые его слова и действия «могли быть истолкованы неправильно».

Американская общественность требует отставки Эндрю Куомо после того, как стало известно о сокрытии губернатором штата реальной статистики смертности от COVID-19. Представители Республиканской партии в Ассамблее штата потребовали его импичмента. Позднее стало известно об обвинениях в сексуальных домогательствах.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о беспорядках, вспыхнувших в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, после вынесения оправдательного приговора местным полицейским по обвинению в убийстве наркомана с психическим расстройством.