Ученые обнаружили снижающий риск смерти препарат от COVID-19

Вашингтон, 1 марта. Регулярное употребление препарата для снижения холестерина в организме способствует снижению риска смерти при коронавирусе.

Такой вывод на основании проведенного исследования сделали американские ученые. По итогам работы они написали научную статью, которую опубликовали в журнале Nature Communications.

Для получения результата ученые из Колумбийского университета изучили данные 2626 пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали в первые 18 недель пандемии. В итоге оказалось, что среди тех пациентов, которые во время лечения применяли препараты для снижения холестерина, смертность составила 14,8%, а среди остальных больных – 26,5%.

В конечном итоге установлено, что статины снизили внутрибольничную смертность почти на 50%. Однако при этом прием препаратов не снижал риск подключения к ИВЛ или продолжительность пребывания в больнице.

Не так давно представитель Еврокомиссии объяснил причину введения сертификата вакцинации от коронавируса. Планируется, что данный документ позволит людям безопасно передвигаться между странами. В сертификат будут записываться медицинские данные человека.