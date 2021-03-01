Маленькие жители Саранска смогут заниматься футболом уже с пеленок

Саранск, 1 марта. В Мордовии начнется реализация проекта «Футбол с пеленок». На занятия будут бесплатно принимать детей из многодетных и малообеспеченных семей. Навыки игры получат 60 ребят от двух с половиной до пяти лет. Каждый ребенок посетит 72 занятия.

«Несмотря на любительский характер нашей футбольной школы, тренировочный процесс построен на высшем уровне. У нас преподают специалисты самой высшей категории — известные тренеры, имеющие необходимые лицензии для работы не только с детьми, но и с командами мастеров», — рассказала в беседе с ФАН руководитель спортивного центра «Юниор» Надежда Беспалова.

Маленьких футболистов ждут матчи выходного дня и семейные праздники. А итоговый турнир «Дошкольная Лига Европы-2021» соберет спортсменов из разных регионов Приволжского федерального округа.

Реализация проекта позволит сформировать у детей и их родителей устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом, послужит снижению общей заболеваемости и укреплению показателей здоровья детей младшего дошкольного возраста, послужит базой для формирования физических качеств», — добавила собеседница ФАН.

На реализацию проекта потребуется более 875 тысяч рублей, почти 500 из которых получены из Фонда президентских грантов.

Ранее ФАН сообщил о возрождении спидвея в Мордовии. Первые соревнования прошли в воскресенье.