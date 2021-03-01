Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19

Вашингтон, 1 марта. Пандемия вряд ли закончится раньше 2022 года, так как принятых мер недостаточно для прекращения распространения коронавируса, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.

Быстрое создание вакцин против COVID-19 и развертывание иммунизации населения миллиардер назвал чудом. Соединенные штаты могут вернуться к прежней жизни уже осенью, но для победы над вирусом нужно внести большой вклад в глобальной борьбе с пандемией. Сейчас вакцину получают только богатые государства, напомнил Гейтс.

Противостояние человечества пандемии может длиться весь 2022 год из-за возникновения новых штаммов коронавируса. Чтобы победить COVID-19 в максимальные сроки, принимаемые меры должны быть эффективнее. Бизнесмен также призвал вкладывать миллиарды в строительство предприятий по производству вакцин. Это позволит человечеству быть уверенным в том, что подобное не повторится.