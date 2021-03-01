Звезда «Служебного романа» Басилашвили резко высказался о современных ток-шоу

Москва, 1 марта. Народный артист СССР Олег Басилашвили поддержал предложение актера Дмитрия Певцова оградить россиян от современных ток-шоу вроде передачи Андрея Малахова и «Дома-2».

Звезда «Служебного романа» и «Осеннего марафона» считает, что с подобными «произведениями» не стоит бороться посредством цензуры. По его мнению, само общество должно постепенно исключить такие передачи из телевизионного обозрения.

«К шоу Малахова у меня отношение брезгливое», — резко высказался Басилашвили.

По мнению артиста, гигантская ответственность в этом вопросе лежит на работниках культуры, передает «Радио 1».

Певцов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что россиянам, по его мнению, нельзя показывать программы, которые вызывают низменные инстинкты и агрессию. Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян поддержал позицию актера, а телеведущий Владимир Познер, наоборот, назвал «глупостью».