Незаконные акции в Белоруссии могут начаться в конце марта

Киев, 1 марта. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская надеется, что несанкционированные акции республике возобновятся в конце марта. Об этом она заявила журналистам.

По ее словам, формат незаконных митингов пока не определен. Однако это будет началом «весенней активности». Тихановская также добавила, что сложно спрогнозировать дальнейшее развитие обстановки в Белоруссии. На ситуацию могут повлиять много факторов, в том числе действия других стран и людей внутри республики, сказал Тихановская в интервью украинскому изданию.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Светлана Тихановская признала провал прошедших несанкционированных митингов.