Калининград, 1 марта. Дети сообщили прохожему, что нашли в лесу под Калининградом мины. На лесном участке установлено круглосуточное дежурство. Саперное подразделение выехало на место инцидента.

Опасная находка была обнаружена во время прогулки в поселке Горино Неманского района Калининградской области в лесополосе. Ребята сообщили о снарядах взрослому, он связался с полицией. Всего на участке находится 21 мина времен Великой Отечественной войны, сообщили в администрации муниципалитета.

В настоящее время на лесном участке установлено круглосуточное дежурство. Саперам предстоит работа по исследованию мин и их разминированию. Потом их вывезут на специальный полигон и уничтожат.

На территории Калининградской области в 1945 году шли ожесточенные бои. Советские войска прорвали оборону противника и вышли к Балтийскому морю, уничтожив более 25 вражеских дивизий. Именно поэту в регионе регулярно находят неразорвавшиеся снаряды.