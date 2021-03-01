Телеведущий Норкин рассмешил зрителей анекдотом про день рождения бабушки Сары

Москва, 1 марта. Анекдот про день рождения бабушки Сары рассмешил гостей и зрителей передачи «Место встречи». Забавную шутку рассказал телеведущий Андрей Норкин.

Программа «Место встречи» празднует юбилей. По случаю дня рождения передачи ведущий Андрей Норкин завершил эфир анекдотом, который понравился гостям и зрителям.

По сюжету шутливой истории, у мальчика Яши спрашивают, сколько лет исполнилось его бабушке Саре.

«Яша отвечает: «Не знаю, но много. В прошлый раз, когда зажгли все свечи на торте, некоторые гости упали от жары», — рассказал Андрей Норкин.

В ответ на ироничную шутку в зале раздался веселый смех. Стоит отметить, что ведущий неоднократно радовал гостей передачи забавными анекдотами и историями. Так, например, однажды он рассказал прибаутку на остросоциальную тему про жену, неверного мужа в помаде и драку с клоуном, сообщало Федеральное агентство новостей.

Также Андрей Норкин позабавил телезрителей «садистским» стишком про коронавирус. Во время эфира он продекламировал четверостишье на манер рифмованных историй, сообщала НСН.