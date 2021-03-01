Филипп Киркоров показал свое настоящее отношение к Пугачевой в шоу «Маска»

Москва, 1 марта. Поп-король Филипп Киркоров неоднозначно высказался в адрес своей бывшей супруги Аллы Пугачевой в новом выпуске музыкального шоу «Маска» на канале НТВ.

После развода с Пугачевой артист продолжал рассказывать о своей любви к бывшей жене и даже называл ее главной женщиной в своей жизни. Доказательством его чувств стало двойное имя, которое Киркоров дал единственной дочери. Он назвал девочку Алла-Виктория в честь Примадонны и покойной матери. Долгое время экс-супруги хорошо общались и тепло отзывались друг о друге в интервью.

Однако в последнее время их общение сошло на нет, а поп-король то и дело не упускает момента поддеть Пугачеву. Так, в последнем выпуске шоу «Маска», где он является членом жюри, после выступления «Куда уехал цирк» он предался ностальгическим воспоминаниям. Певец рассказал, что впервые услышал композицию на программе «Новогодний аттракцион» еще в детстве. Шоу, по словам Киркорова, вел Игорь Кио и «другие артисты». Вот только соведущей Кио была Пугачева, имя которой певец предпочел почему-то не произносить.

На этом звезда эстрады не успокоился. Во время обсуждения номера Змеи, который артист похвалил, его коллега, певица Валерия, с иронией отметила, что он «просто хочет на груди змею». Киркоров не растерялся и заявил, что ему нечего бояться, ведь подобный опыт у него уже есть.

«Киркоров начинает бесить. Выскочка с манией величия»; «Было бы смешно, если бы после слов Киркорова под маской оказалась Примадонна!»; «Опыт в змеиных делах это он точно про Пугачеву говорил!» — отреагировали зрители.

Последний выпуск удивил не только фанатов шоу, но и членов жюри. Оказалось, что под костюмом Ананаса скрывался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.