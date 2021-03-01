Сторонники Пашиняна стягиваются к правительственному зданию в Ереване

Ереван, 1 марта. Сторонники армянского премьер-министра Никола Пашиняна стягиваются к правительственному зданию, расположенному в Ереване. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что на месте сбора демонстрантов дежурит большое количество силовиков. Недалеко от здания размещены полицейские автобусы.

Массовые акции протестов проходят на территории армянского государства на протяжении нескольких дней. Оппозиция выступает против политики Никола Пашиняна.

Федеральное агентство новостей сообщало, что противники Пашиняна взяли штурмом здание правительства в Ереване.