ВОЗ дала совет противникам вакцинации от COVID-19

Женева, 1 марта. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала во многих странах, однако не все намерены делать прививку. Всемирная организация здравоохранения дала совет таким людям.

Противникам вакцинации лучше «сидеть дома и никуда не выходить», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. COVID-19 является опасным заболеванием, которое зачастую протекает в тяжелой форме и негативно сказывается на общем состоянии здоровья человека. Люди, которые не хотят прививаться, рискуют не только своим здоровьем, но и безопасностью окружающих.

Представитель ВОЗ ничего не смогла порекомендовать для повышения иммунитета противникам вакцинации. Существуют инфекции, где любой уровень защитных свойств организма не поможет. Прививочная кампания против COVID-19 началась в РФ в декабре. Сейчас пройти вакцинацию от коронавируса может любой желающий абсолютно бесплатно. Иммунитет к COVID-19 на сегодняшний день имеют 10% населения планеты, отметили в ВОЗ.