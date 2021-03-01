Армения не просила Россию о помощи из-за кризиса в республике

Москва, 1 марта. Армянская сторона не обращалась к России за помощью из-за сложившейся в республике ситуации. Об этом сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Как стало известно, на территории Еревана несколько дней подряд проходят массовые акции протестов. Оппозиция выступает против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Валентина Матвиенко также призвала руководство Армении и ее политические силы сделать все для мирного урегулирования ситуации.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Пашинян встретился с президентом Армении.