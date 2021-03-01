Баранец призвал Пашиняна разогнать пресс-службу за дезинформацию об «Искандерах»

Военный эксперт Виктор Баранец в беседе с ФАН назвал дешевой отговоркой сегодняшнее заявление пресс-службы премьер-министра Армении Никола Пашиняна и предложил уволить тех, кто дезинформировал свое начальство.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили о применении российских ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 1 марта заявила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян. По ее словам, Пашинян обсудил свое недавнее заявление об «Искандерах» во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Пресс-служба призналась, что недобросовестно отнеслась к той информации, которую она поставила Пашиняну. Это отговорка. Это дешевая отговорка! — убежден Баранец. — Ведь если это так, то что должен сделать Пашинян? Вся пресс-служба или те люди, которые готовили ему липовую информацию, — они должны быть немедленно уволены. Причем со строгими выговорами!»

По мнению эксперта, этот инцидент потенциально мог нанести серьезный ущерб репутации русского оружия и, в целом, отношениям между Москвой и Ереваном.

«Теперь, когда пресс-служба признала, что это его заявление не соответствует действительности, Пашинян должен писать прошение президенту Армену Саркисяну о восстановлении в должности уволенного заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна! Так ведь рыцарь должен поступить?» — заключил Баранец.

По мнению военного эксперта, премьер-министр Армении в последнее время наделал слишком много ошибок, и было бы лучше, если бы он, признав их, оставил свой пост.