Пятимесячную девочку нашли мертвой под Саратовом

Саратов, 1 марта. Следователи выясняют, что могло стать причиной смерти пятимесячного младенца, тело которого нашли в одном из домов в селе Аркадакского района.

По данным правоохранителей, врачи скорой помощи незамедлительно прибыли на вызов, однако ребенку им помочь не удалось — он уже был мертв. На теле девочки не обнаружили признаков насильственной смерти.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся действия, чтобы установить причины смерти малышки. Также полиция занимается сбором информации о семье, в которой воспитывался младенец. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще один несчастный случай с младенцем произошел в Воронеже. Там местный житель упал из окна на коляску с ребенком, сообщал ФАН.