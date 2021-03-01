Онколог перечислил основные симптомы рака легких

Москва, 1 марта. Слабость, потеря веса и одышка могут свидетельствовать о раке легких. Об этом заявил российский онколог Андрей Пылев.

У этого заболевания нет специфических симптомов. В некоторых случаях возникают опухоли определенной локализации. В группу риска по раку легких входят мужчины-курильщики старше 55 лет. Лечение этого онкологического заболевания очень видоизменилось. Появилось множество новых алгоритмов и схем.

"Кашель — это неспецифический симптом, который может встречаться и при других заболеваниях. Более того, если опухоль находится на периферии легкого, а не в центральных отделах, то кашля может не быть вообще, и опухоль может существовать бессимптомно. Кровохарканье возникает тоже у определенного процента больных именно с центральной локализацией опухоли, в случае, если она уже большая и начинает кровить", — рассказал в интервью для iReactor онколог.

Анализы крови и показатели онкомаркеров не всегда демонстрируют верные данные. У маркеров слабая чувствительность, особенно, что касается рака легких, отметил Андрей Пылев. По ним можно выявить злокачественную опухоль предстательной железы. Любое недомогание — это повод обратиться к врачу. Первичное обследование позволит исключить ряд заболеваний.

Изменение в голосе человека могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли гортани. К такому выводу пришли американские медики. Рак пищевода можно диагностировать при возникновении трудностей с проглатыванием жидкости или пищи.