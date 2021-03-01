Стас Барецкий предложил запретить детям пользоваться телефонами с камерами

Запрет на использование школьниками телефонов с камерами и доступом в Интернет поможет избавить детей от соблазна снимать провокационные ролики. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился шоумен Станислав Барецкий.

Собеседник прокомментировал новость о том, что студент из Африки лег на рельсы под поезд в метрополитене Санкт-Петербурга ради хайпа.

«Я считаю, что нужно бороться не с социальными сетями, потому что это бессмысленно, а запретить продажу детям телефонов с камерами. Пример Telegram показал, что борьба с соцсетями только прибавляет им популярности. Раньше она была мало кому известна, а теперь все хотят туда. Запретный плод сладок, никто этого не отменял», — сказал шоумен.

Станислав Барецкий обратил внимание, что наличие продвинутой техники провоцирует молодежь на то, чтобы запечатлеть свои безрассудные выходки.

«Пусть они ходят с простыми телефончиками. Из-за этих камер дети нормально не учатся, друг друга снимают и занимаются всяким непотребством. Мера, которую предлагаю я, поможет отучить их от этого, чтобы не было соблазна снимать ради хайпа ролики возле памятников, избиения, унижения товарищей», — поделился мнением собеседник ФАН.

В завершение Станислав Барецкий поделился еще парой идей на эту тему.

«Я думаю, производители будут только рады сделать телефон без камеры, потому что такой аппарат будет стоить очень дешево. Доступ в Интернет там тоже не нужен. Если он понадобится детям, то пусть выходят туда со своих ноутбуков, а телефон нужен, чтобы при необходимости позвонить родителям», — подытожил шоумен.

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