Почему Америка и Европа не признают триумфальное открытие Дмитрия Менделеева

1 марта 1869 года знаменитый русский ученый Дмитрий Менделеев представил миру первоначальный вариант Периодической системы химических элементов, известную как таблица Менделеева. Классификация химических элементов устанавливала зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра.

К окончательной формулировке периодического закона Менделеев пришел только через два года — в июле 1971 года. Особенность фундаментального закона природы состояла в том, что он был показан не традиционным математическим уравнением, а графическим, то есть табличным выражением.

Всего было предложено несколько сотен вариантов изображения системы. Сегодня используют единый формат — элементы сведены в двумерную таблицу, в которой каждая группа (столбец) определяет основные физико-химические свойства, а строки представляют собой периоды, в определенной мере подобные друг другу.

Попытки создать периодическую систему химических элементов до Дмитрия Ивановича предпринимались неоднократно. Именно поэтому в странах Северной Америки и Европы систему Менделеева не называют именем ученого. Западные государства не признают, что периодическую таблицу создал именно русский химик. Одни уверяют: таблица химических элементов была создана раньше и сделали это другие ученые. Другие — что Менделеев опирался на предыдущие иностранные исследования. Споры не утихают по сей день, поэтому в тех странах таблица является безымянной.

Менделеев признавался, что за изобретением системы скрывались 20-летняя научная деятельность, длительная и кропотливая работа, а также бесконечные размышления о связях между химическими элементами. Ученый называл таблицу «заключительным аккордом, итогом всего предыдущего труда».

Рукопись статьи, которая содержала таблицу периодического закона «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», была сдана в печать 1 марта 1869 года. Об открытии Менделеева по поручению самого ученого 6 марта сообщил редактор «Русского химического общества» — профессор Николай Меншуткин.

Первый вариант периодической системы содержал в себе элементы, которые химик расставил по 19 горизонтальным рядам и по шести вертикальным столбцам. Разработка системы не прекращалась несколько лет.

Дмитрий Иванович опубликовал второй вариант в 1870 году в «Основах химии». Теперь таблица представляла собой восемь вертикально расположенных групп и периоды, начинавшихся щелочным металлом и заканчивающихся галогеном. Каждый период был разбит на два ряда. Элементы вошедших в группу рядов образовали подгруппы.

Работа Менделеева, несмотря на мнение иностранцев, значительно отличалась от иностранных разработок. Впервые классификация элементов состояла не из одной основы, а из двух — химического сходства и атомной массы. Кроме того, ученый не только исправил атомные массы нескольких элементов, но и разместил в своей таблице некоторые вещества, которые в те времена не представлялись схожими с другими элементами в системе. Менделеев оставил в таблице и пустые клетки — на случай открытия новых элементов.

Периодическая система элементов Менделеева привнесла неоценимый вклад в дальнейшее развитие мировой химии. Таблица стала мощным инструментом для дальнейших исследований. В течение следующих 15 лет, как и предсказывал ученый, мировая наука совершила триумфальный прорыв и, наконец, открыла еще три ожидаемых элемента: Ga (галлий), Sc (скандий) и Ge (германий).