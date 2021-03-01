Названы основные способы поддержания иммунитета

Москва, 1 марта. Поддержание хорошего уровня иммунитета является крайне непростым процессом.

Для того чтобы поддерживать уровень своего здоровья в надлежащем виде, необходимо выполнять целый ряд правил. Об этом сообщили эксперты Роспотребнадзора в связи с наступлением Всемирного дня иммунитета.

По состоянию на сегодняшний день всего 10% населения земли может похвастаться действительно крепким уровнем иммунитета, который способен защитить их от всех болезней. При этом еще у 10% есть так называемый врожденный иммунодефицит. Он проявляется в том, что они часто болеют. У оставшихся 80% работа иммунной системы будет зависеть от условий и образа жизни.

Для того чтобы поддерживать свой иммунитет в нормальном состоянии, необходимо придерживаться здорового питания, отказаться от курения и частого употребления алкоголя. Кроме того, регулярные занятия спортом и прогулки также оказывают позитивное влияние на организм человека. Не так давно ВОЗ рассказала, сколько жителей Земли имеют иммунитет к коронавирусу. В данный момент число таких людей составляет около 10%.