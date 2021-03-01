Министр спорта Мордовии стал фигурантом уголовного дела

Саранск, 1 марта. Итоги прокурорской проверки в Мордовии стали поводом для возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Выяснилось, что в рамках реализации национального проекта «Демография» региональный минспорт направил в коммерческую организацию госконтракта лишние 732 тысячи рублей.

«Должностные лица министерства, обладая информацией об исполнении коммерческой организацией государственного контракта не в полном объеме, внесли в акты приема-передачи товара и сдачи-приемки выполненных работ заведомо ложные сведения о поставке спортивно-технологического оборудования в полном объеме», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, благодаря сотрудникам ведомства, шесть районов республики недосчитались оборудования на 732 тысячи рублей. В числе фигурантов уголовного дела оказался министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

Материалами прокурорской проверки займутся следователи.

Ранее ФАН писал о том, что экс-начальнику районного ГИБДД в Мордовии придется отвечать перед судом. Мужчина заработал 24 тысячи рублей благодаря «неправильному» алкотестеру.