Певица Пелагея поразила фанатов роскошной фигурой в бикини

Москва, 1 марта. Знаменитая певица Пелагея в честь первого дня весны опубликовала фото с отдыха, на котором позирует в бикини и шляпе. Фанаты пришли в полный восторг.

На снимке в социальной сети Instagram загоревшая Пелагея запечатлена лежащей на песке у воды. Лицо исполнительница скрыла за шляпой, а достоинства ее фигуры подчеркивает раздельный купальник.

«Ну все, зима закончилась! С завтрашнего дня ждем тепла, готовимся к жаре», — написала артистка в посте.

Роскошные формы 34-летней певицы поразили подписчиков. Дочери Пелагеи уже исполнилось четыре года, а артистка словно бы и не стареет, отметили они.

«Вот это огонь»; «Нереально красивая»; «Фигура ваша бесподобна»; «Какие крутые бедра!!!» — похвалили поклонники.

Пелагея провела начало года на Мальдивских островах. Отдохнули там и другие звезды российского шоу-бизнеса. Например, певица Нюша, которая тоже хвасталась подтянутой фигурой в бикини.