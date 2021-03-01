Работник кладбища в США был заживо похоронен в выкопанной им могиле

Олбани, 1 марта. Сотрудники полиции и пожарные прибыли на кладбище Вашингтон Мемориал парк в США, чтобы спасти 42-летнего мужчину. Однако копатель могил скончался на месте.

По словам очевидцев, Родвин Элликок во время земляных работ стоял в могиле, глубина которой составляла два метра. Неожиданно на него стали падать куски грунта. Мужчину пытались спасти коллеги, затем к ним присоединились стражи порядка. В дальнейшем было установлено, что американец умер почти сразу же после обрушения.

В Пензе 62-летний мужчина погиб на производстве. На него упала металлическая деталь массой 250 килограммов. Смерть наступила прямо в цехе, сообщал ФАН.