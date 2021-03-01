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Траты США в Афганистане: куда ведут бесконтрольные инициативы Вашингтона

Траты США в Афганистане: куда ведут бесконтрольные инициативы Вашингтона

Американское правительство провело масштабную проверку своих активов на территории Афганистана и пришло к неутешительным выводам — свыше 2,4 млрд долларов были потрачены на неиспользуемую, заброшенную или находящуюся в аварийном состоянии недвижимость и технику.

В чем причина таких необдуманных трат и почему инициативы США в Афганистане не приводят к положительному результату — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей. 

Американские инспекторы едут в Афганистан

Специальная инспекция по вопросам восстановления Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR) опубликовала свой отчет «Финансируемые США капитальные активы» 24 февраля 2021 года.

С момента публикации своего первого доклада в октябре 2008 года SIGAR оценила расходы США на Афганистан почти в 7,8 млрд долларов. Эту сумму потратили на проекты капитальной помощи, в которые входит закупка недвижимости, строительство новых объектов и приобретение транспортных средств.

Данные расходы взяли на себя Министерство обороны США (6,5 млрд долларов), Агентство США по международному развитию (1,1 млрд долларов), Корпорация частных зарубежных инвестиций (84,8 млн долларов) и Государственный департамент (79 млн долларов).

Члены Комитета Палаты представителей по надзору и реформам обратились к SIGAR с просьбой изучить список всех финансируемых США капитальных активов, оцененных в предыдущих отчетах. Проверка данных объектов была необходима для сбора актуальных сведений об их использовании и состоянии.

Находки SIGAR

Инспекция выявила многочисленные нарушения. Неоднократными были случаи, когда финансируемые Вашингтоном капитальные активы оставались неиспользованными или же использовались не по назначению, находились в аварийном состоянии либо вовсе разрушались. Исходя из таких выводов, правительство США задалось вопросом о причинах подобного положения дел.

Из почти 7,8 млрд долларов американских активов в Афганистане около 2,4 млрд долларов оказались безвозвратно потеряны. Речь идет о неразумном и бесконтрольном распределении бюджета и отсутствии надзора за объектами, находящимися во владении США.

Кроме того, инспекция пришла к выводу, что отдельные траты отследить вообще не удается: в некоторых случаях становится непонятно, было ли построено новое здание или только отреставрировано старое. Как оказалось, в отчетах находящихся в Афганистане чиновников вопросы обслуживания активов и их использования не фигурировали.

Отчет основывался на общем анализе ситуации, однако конкретную статистику американские эксперты готовили опираясь на выборку из 60 объектов.

Результаты проверки активов США в Афганистане. Общее состояние

Также на проверенных объектах был обнаружен ряд дефектов, включающих существенные структурные повреждения.

Результаты проверки активов США в Афганистане. Повреждения имущества

Многие американские инициативы оказались нежизнеспособны на афганской земле по ряду обстоятельств. Разница менталитета, уровня жизни и материального обеспечения играет свою роль. Специалисты SIGAR смогли удостовериться в этом лично.

Построенный военными США пограничный пункт в Зарандже

При посещении в 2017 году погранпункта в Зарандже, финансируемого Пентагоном, инспекторы обнаружили, что большинство его объектов не использовалось, многие помещения казарм (вроде женского барака) пустовали, не работали отдел инженерного обеспечения и некоторые склады. Афганцы, как оказалось, были ограничены в людских и материальных ресурсах.

Кроме того, после передачи объекта в распоряжение местных властей те из помещений, что все же использовались, существенно износились. Истек срок контракта с обслуживающими компаниями, так что пограничники были лишены водоснабжения, не имели доступа к душам и туалетам.

Мост Дурумбарак

Построенный в 2012 году 100-метровый подвесной пешеходный мост был в удовлетворительном состоянии только на протяжении нескольких лет. Из-за активного использования местными жителями, к 2020 году некоторые его опорные тросы были повреждены, как и несущие бетонные конструкции. Несмотря на усилия властей по поддержанию состояния моста, он требует капитального ремонта.

Кандагарское медицинское хранилище

Активное использование объекта стало результатом его естественного износа. К 2020 году на нем были выбиты некоторые окна, сломана система климат-контроля, необходимая для хранения лекарств в правильных условиях, а изоляция дверей нарушена. 

Сельскохозяйственный колледж в Герате и учебная ирригационная система

Данный объект находится в эксплуатации с 2017 года и поддерживается в хорошем состоянии его руководством. Тем не менее инспекция выявила, что учебная оросительная система не всегда функционирует, поскольку университет не имеет ресурсов для ее регулярного использования.

Нефритовый стекольный завод и промышленный парк «Западный Мазари-Шариф»

Хоть владелец и поддерживает завод в хорошем состоянии, с момента строительства предприятие не работает из-за отсутствия электроэнергии. Афганское правительство не захотело выделять топливо для его обеспечения.

Прилегающие территории местные жители используют для сельскохозяйственных работ.

Кашемировая козья ферма и лаборатория

Ферма и лаборатория в настоящее время заброшены, а оборудование с них вывезено.

Местные чиновники сообщили, что владельцам пришлось перевезти все имущество на другой объект, поскольку построенных по американскому проекту площадей для эффективной работы предприятий не хватало.

Та же участь постигла и ряд других инфраструктурных проектов, казалось бы, запланированных для помощи Афганистану. На основе предыдущих отчетов и изучения выборки из 60 объектов американские чиновники попытались найти ключевые причины возникающих проблем.

Причины ухудшения состояния американских активов в США

«Тот факт, что так много основных фондов не использовалось, пришло в негодность или оставлено, должен был стать серьезной причиной для беспокойства агентств, финансирующих эти проекты», — сказал в своем отчете генеральный специнспектор SIGAR Джон Ф. Сопко.

Дискуссии после инспекции

По результатам данных проверок руководство SIGAR обратилось к Конгрессу США с новой инициативой. В частности, во избежание дальнейших проблем инспекторы призвали Вашингтон обеспечить стабилизацию проходящих в Афганистане процессов за счет формирования четкого плана развития.

Централизация работы, по их мнению, должна подразумевать усиление контроля за распределением финансов и постановку конкретных задач организациям-бенефициарам.

Фактически предлагается усилить контроль за деятельностью получателей денег из США, которые должны стать подотчетными американскому и афганскому правительствам.

Это, в свою очередь, потребует наличия грамотных администраторов, способных четко выполнять поставленные задачи и искать самостоятельные способы финансового обеспечения вверенного им актива.

При этом специальный инспектор Сопко предложил далее выделять помощь афганской стороне только с учетом проведения реальных реформ. В частности, например, он предложил связать финансирование местных проектов с принятием мер по устранению гендерного неравенства в стране. 

Предоставление проекта доклада SIGAR для рассмотрения Минобороны и Агентством США по международному развитию (USAID) стало причиной дискуссий.

В то время как Пентагон никак не прокомментировал отчет, представители USAID воспротивились инициативам Специальной инспекции по вопросам восстановления Афганистана.

В частности, они заявили, что выносимые в обращении к конгрессу положения «контрпродуктивны с точки зрения укрепления легитимности афганского правительства и повышения самостоятельности страны», и отметили, что Кабул должен сам разрабатывать план устойчивого развития.

Администрация SIGAR возразила на это заявлением о том, что Вашингтону следует контролировать реализацию проектов, которые должны дать афганскому народу устойчивую базу для развития. Кроме того, успешная коллективная работа могла бы показать местным администраторам, чего от них ожидают в будущем, и повысить их продуктивность.

В чем суть проблемы

США ввели войска в Афганистан еще в октябре 2001 года. Тогда они аргументировали данный факт намерением ликвидировать в этом регионе сторонников движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), сотрудничавших с боевиками группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) и укрывавшим ее учредителя Усаму бен Ладена. Теракт 11 сентября 2001 года ускорил процесс введения американских сил в эту страну, численность которых с каждым годом росла вместе с расходами на войну.

Так, например, в период с 2010 по 2012 год при военном контингенте более 100 тысяч человек Вашингтон тратил на свою операцию свыше 100 млрд долларов в год. Со снижением количества задействованных военнослужащих уменьшались и траты.

Вместе с тем официальные источники говорят, что все эти средства были распределены на антиповстанческие операции, снабжение войск, медицинскую помощь, выплату пособий, на создание Афганской национальной армии и правоохранительных органов.

Траты США на войну в Афганистане

На проекты по восстановлению страны в общей сложности были потрачены 137 млрд долларов. Однако 86 млрд из них ушло именно на создание афганских вооруженных сил, местной полиции и других сил безопасности, остальное — на укрепление государственного аппарата и борьбу с наркобизнесом, а остаток — на инфраструктуру, экономическую и гуманитарную помощь.  

То есть на проекты, которые должны непосредственно облегчить жизнь простых граждан начиная с 2008 года, если верить отчетам SIGAR, использовано в общей сложности 7,8 млрд долларов, 2,4 из которых оказались потрачены впустую.

Наличие системных проблем в Афганистане в очередной раз продемонстрировало реальный подход американской администрации. Если военная операция была централизована и тщательно проработана, то вопросы мирного восстановления страны и помощи населению пострадавшей страны пускаются на самотек.

Траты США в Афганистане: куда ведут бесконтрольные инициативы Вашингтона

Вместе с тем возникающие на этом фоне дискуссии показывают и внутреннюю разобщенность в Соединенных Штатах. В то время как организация, созданная для помощи в восстановлении Афганистана, старается выполнить свою работу, важность для Вашингтона составляет только факт наличия такой организации.

Учреждение SIGAR стало скорее репутационным ходом, демонстрацией намерений помочь правительству страны, в которой Пентагон проводит самую долгосрочную в своей истории военную операцию. 

Финансовые потери США оказались последствиями нападений талибов, местной коррупции и незнакомства американских чиновников с настоящей ситуацией в регионе. Проявление инициативы западных инвесторов не предусматривало опроса среди местного населения для выявления их настоящих потребностей и реальных возможностей.

Бесконтрольная деятельность финансовых «доноров» наводнила Афганистан массой объектов и предприятий, которые не были обоснованы запросом населения и теперь оказались просто брошены. Они строились без учета необходимости. Впрочем, этого достаточно для того, чтобы поддерживать статус США как «помощника» стран, находящихся в зоне политических интересов Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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