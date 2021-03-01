Траты США в Афганистане: куда ведут бесконтрольные инициативы Вашингтона

Американское правительство провело масштабную проверку своих активов на территории Афганистана и пришло к неутешительным выводам — свыше 2,4 млрд долларов были потрачены на неиспользуемую, заброшенную или находящуюся в аварийном состоянии недвижимость и технику.

В чем причина таких необдуманных трат и почему инициативы США в Афганистане не приводят к положительному результату — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Американские инспекторы едут в Афганистан

Специальная инспекция по вопросам восстановления Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR) опубликовала свой отчет «Финансируемые США капитальные активы» 24 февраля 2021 года.

С момента публикации своего первого доклада в октябре 2008 года SIGAR оценила расходы США на Афганистан почти в 7,8 млрд долларов. Эту сумму потратили на проекты капитальной помощи, в которые входит закупка недвижимости, строительство новых объектов и приобретение транспортных средств.

A scathing new report from the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction says the US wasted billions of dollars in war-ravaged Afghanistan on buildings and vehicles https://t.co/ZQImswnnuI — Pierre Graimard (@PGraimard) March 1, 2021

Данные расходы взяли на себя Министерство обороны США (6,5 млрд долларов), Агентство США по международному развитию (1,1 млрд долларов), Корпорация частных зарубежных инвестиций (84,8 млн долларов) и Государственный департамент (79 млн долларов).

Члены Комитета Палаты представителей по надзору и реформам обратились к SIGAR с просьбой изучить список всех финансируемых США капитальных активов, оцененных в предыдущих отчетах. Проверка данных объектов была необходима для сбора актуальных сведений об их использовании и состоянии.

Находки SIGAR

Инспекция выявила многочисленные нарушения. Неоднократными были случаи, когда финансируемые Вашингтоном капитальные активы оставались неиспользованными или же использовались не по назначению, находились в аварийном состоянии либо вовсе разрушались. Исходя из таких выводов, правительство США задалось вопросом о причинах подобного положения дел.

Из почти 7,8 млрд долларов американских активов в Афганистане около 2,4 млрд долларов оказались безвозвратно потеряны. Речь идет о неразумном и бесконтрольном распределении бюджета и отсутствии надзора за объектами, находящимися во владении США.

Кроме того, инспекция пришла к выводу, что отдельные траты отследить вообще не удается: в некоторых случаях становится непонятно, было ли построено новое здание или только отреставрировано старое. Как оказалось, в отчетах находящихся в Афганистане чиновников вопросы обслуживания активов и их использования не фигурировали.

Отчет основывался на общем анализе ситуации, однако конкретную статистику американские эксперты готовили опираясь на выборку из 60 объектов.

Также на проверенных объектах был обнаружен ряд дефектов, включающих существенные структурные повреждения.

Многие американские инициативы оказались нежизнеспособны на афганской земле по ряду обстоятельств. Разница менталитета, уровня жизни и материального обеспечения играет свою роль. Специалисты SIGAR смогли удостовериться в этом лично.

Построенный военными США пограничный пункт в Зарандже

При посещении в 2017 году погранпункта в Зарандже, финансируемого Пентагоном, инспекторы обнаружили, что большинство его объектов не использовалось, многие помещения казарм (вроде женского барака) пустовали, не работали отдел инженерного обеспечения и некоторые склады. Афганцы, как оказалось, были ограничены в людских и материальных ресурсах.

Кроме того, после передачи объекта в распоряжение местных властей те из помещений, что все же использовались, существенно износились. Истек срок контракта с обслуживающими компаниями, так что пограничники были лишены водоснабжения, не имели доступа к душам и туалетам.

In 2017, poppy cultivation provided up to 590,000 full-time-equivalent jobs according to the U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, more than the number of people employed in the Afghan National Defense and Security Forces

https://t.co/FfieBZYPat — Saul of United (@Viatcheslavsos3) February 12, 2021

Мост Дурумбарак

Построенный в 2012 году 100-метровый подвесной пешеходный мост был в удовлетворительном состоянии только на протяжении нескольких лет. Из-за активного использования местными жителями, к 2020 году некоторые его опорные тросы были повреждены, как и несущие бетонные конструкции. Несмотря на усилия властей по поддержанию состояния моста, он требует капитального ремонта.

Кандагарское медицинское хранилище

Активное использование объекта стало результатом его естественного износа. К 2020 году на нем были выбиты некоторые окна, сломана система климат-контроля, необходимая для хранения лекарств в правильных условиях, а изоляция дверей нарушена.

Сельскохозяйственный колледж в Герате и учебная ирригационная система

Данный объект находится в эксплуатации с 2017 года и поддерживается в хорошем состоянии его руководством. Тем не менее инспекция выявила, что учебная оросительная система не всегда функционирует, поскольку университет не имеет ресурсов для ее регулярного использования.

Нефритовый стекольный завод и промышленный парк «Западный Мазари-Шариф»

Хоть владелец и поддерживает завод в хорошем состоянии, с момента строительства предприятие не работает из-за отсутствия электроэнергии. Афганское правительство не захотело выделять топливо для его обеспечения.

Прилегающие территории местные жители используют для сельскохозяйственных работ.

Кашемировая козья ферма и лаборатория

Ферма и лаборатория в настоящее время заброшены, а оборудование с них вывезено.

Местные чиновники сообщили, что владельцам пришлось перевезти все имущество на другой объект, поскольку построенных по американскому проекту площадей для эффективной работы предприятий не хватало.

Та же участь постигла и ряд других инфраструктурных проектов, казалось бы, запланированных для помощи Афганистану. На основе предыдущих отчетов и изучения выборки из 60 объектов американские чиновники попытались найти ключевые причины возникающих проблем.

«Тот факт, что так много основных фондов не использовалось, пришло в негодность или оставлено, должен был стать серьезной причиной для беспокойства агентств, финансирующих эти проекты», — сказал в своем отчете генеральный специнспектор SIGAR Джон Ф. Сопко.

Дискуссии после инспекции

По результатам данных проверок руководство SIGAR обратилось к Конгрессу США с новой инициативой. В частности, во избежание дальнейших проблем инспекторы призвали Вашингтон обеспечить стабилизацию проходящих в Афганистане процессов за счет формирования четкого плана развития.

Централизация работы, по их мнению, должна подразумевать усиление контроля за распределением финансов и постановку конкретных задач организациям-бенефициарам.

Фактически предлагается усилить контроль за деятельностью получателей денег из США, которые должны стать подотчетными американскому и афганскому правительствам.

While the primary mandate of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction or #SIGAR was to find out corruption inside the USG budget for #Afghanistan, now @SIGARHQ has become itself one of the lobbyists for the continuation of the American presence in Afghanistan. pic.twitter.com/Z4k742WqKQ — Arash Yaqin آرش يقين (@ArashYaqin) February 23, 2021

Это, в свою очередь, потребует наличия грамотных администраторов, способных четко выполнять поставленные задачи и искать самостоятельные способы финансового обеспечения вверенного им актива.

При этом специальный инспектор Сопко предложил далее выделять помощь афганской стороне только с учетом проведения реальных реформ. В частности, например, он предложил связать финансирование местных проектов с принятием мер по устранению гендерного неравенства в стране.

The Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) has suggested making international aid to #Afghanistan conditional on the nation's treatment of women, including protecting #WomensRights and allowing girls to attend school. https://t.co/38qnQ6leBu pic.twitter.com/99EhLgPzP9 — Women's Voices Now (@WomensVoicesNow) February 24, 2021

Предоставление проекта доклада SIGAR для рассмотрения Минобороны и Агентством США по международному развитию (USAID) стало причиной дискуссий.

В то время как Пентагон никак не прокомментировал отчет, представители USAID воспротивились инициативам Специальной инспекции по вопросам восстановления Афганистана.

В частности, они заявили, что выносимые в обращении к конгрессу положения «контрпродуктивны с точки зрения укрепления легитимности афганского правительства и повышения самостоятельности страны», и отметили, что Кабул должен сам разрабатывать план устойчивого развития.

Администрация SIGAR возразила на это заявлением о том, что Вашингтону следует контролировать реализацию проектов, которые должны дать афганскому народу устойчивую базу для развития. Кроме того, успешная коллективная работа могла бы показать местным администраторам, чего от них ожидают в будущем, и повысить их продуктивность.

В чем суть проблемы

США ввели войска в Афганистан еще в октябре 2001 года. Тогда они аргументировали данный факт намерением ликвидировать в этом регионе сторонников движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), сотрудничавших с боевиками группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) и укрывавшим ее учредителя Усаму бен Ладена. Теракт 11 сентября 2001 года ускорил процесс введения американских сил в эту страну, численность которых с каждым годом росла вместе с расходами на войну.

Так, например, в период с 2010 по 2012 год при военном контингенте более 100 тысяч человек Вашингтон тратил на свою операцию свыше 100 млрд долларов в год. Со снижением количества задействованных военнослужащих уменьшались и траты.

Вместе с тем официальные источники говорят, что все эти средства были распределены на антиповстанческие операции, снабжение войск, медицинскую помощь, выплату пособий, на создание Афганской национальной армии и правоохранительных органов.

На проекты по восстановлению страны в общей сложности были потрачены 137 млрд долларов. Однако 86 млрд из них ушло именно на создание афганских вооруженных сил, местной полиции и других сил безопасности, остальное — на укрепление государственного аппарата и борьбу с наркобизнесом, а остаток — на инфраструктуру, экономическую и гуманитарную помощь.

То есть на проекты, которые должны непосредственно облегчить жизнь простых граждан начиная с 2008 года, если верить отчетам SIGAR, использовано в общей сложности 7,8 млрд долларов, 2,4 из которых оказались потрачены впустую.

Наличие системных проблем в Афганистане в очередной раз продемонстрировало реальный подход американской администрации. Если военная операция была централизована и тщательно проработана, то вопросы мирного восстановления страны и помощи населению пострадавшей страны пускаются на самотек.

Вместе с тем возникающие на этом фоне дискуссии показывают и внутреннюю разобщенность в Соединенных Штатах. В то время как организация, созданная для помощи в восстановлении Афганистана, старается выполнить свою работу, важность для Вашингтона составляет только факт наличия такой организации.

Учреждение SIGAR стало скорее репутационным ходом, демонстрацией намерений помочь правительству страны, в которой Пентагон проводит самую долгосрочную в своей истории военную операцию.

Финансовые потери США оказались последствиями нападений талибов, местной коррупции и незнакомства американских чиновников с настоящей ситуацией в регионе. Проявление инициативы западных инвесторов не предусматривало опроса среди местного населения для выявления их настоящих потребностей и реальных возможностей.

Бесконтрольная деятельность финансовых «доноров» наводнила Афганистан массой объектов и предприятий, которые не были обоснованы запросом населения и теперь оказались просто брошены. Они строились без учета необходимости. Впрочем, этого достаточно для того, чтобы поддерживать статус США как «помощника» стран, находящихся в зоне политических интересов Вашингтона.

1 Организация запрещена на территории РФ.