Подкаст «ФАН повсюду»: Что происходит в ЦАР

Кому подчиняются и чьи интересы обслуживают боевики в ЦАР? Где сейчас Франсуа Бозизе, и имеет ли он какую-то реальную власть? Какие шаги необходимо предпринять правительственным войскам, чтобы закрепить успехи и восстановить мирную жизнь в республике? Обо всем этом в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает автор Telegram-канала «Рыбарь».

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В выпуске:

С чем связан интерес мирового сообщества к ЦАР?

Бандиты попытались использовать выборы как повод для насилия, но ситуация в стране изменилась.

Франсуа Бозизе – причина всех бед ЦАР или «свадебный генерал»?

На кого работает «Коалиция патриотов за перемены»?

Правительственные войска постепенно очищают ЦАР от бандитов.

Какие интересы в ЦАР преследует Чад?

Главная задача войск – остановить приток оружия и боеприпасов извне.

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