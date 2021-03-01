Подкаст «ФАН повсюду»: Что происходит в ЦАР

Кому подчиняются и чьи интересы обслуживают боевики в ЦАР? Где сейчас Франсуа Бозизе, и имеет ли он какую-то реальную власть? Какие шаги необходимо предпринять правительственным войскам, чтобы закрепить успехи и восстановить мирную жизнь в республике? Обо всем этом в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает автор Telegram-канала «Рыбарь».
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В выпуске:
С чем связан интерес мирового сообщества к ЦАР?
Бандиты попытались использовать выборы как повод для насилия, но ситуация в стране изменилась.
Франсуа Бозизе – причина всех бед ЦАР или «свадебный генерал»?
На кого работает «Коалиция патриотов за перемены»?
Правительственные войска постепенно очищают ЦАР от бандитов.
Какие интересы в ЦАР преследует Чад?
Главная задача войск – остановить приток оружия и боеприпасов извне.
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